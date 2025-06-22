Huawei HarmonyOS 6 tanıtıldı: İşte dikkat çeken özellikleri

Huawei, Android'den tamamen bağımsız yeni işletim sistemi güncellemesini duyurdu.

HarmonyOS güncellemesinin altıncı sürümü resmi olarak tanıtıldı.

Yapay zeka odaklı yeni özelliklerle karşımıza çıkan güncelleme şu anda Beta sürümüyle test ediliyor.

Çinli teknoloji devi Huawei, yıllık geliştirici konferansında HarmonyOS 6 işletim sisteminin Beta sürümünü resmen sundu. Android uygulamalarını desteklemeyen kendi işletim sisteminin ikinci büyük sürümü nihayet kullanıcılarla buluşmaya başladı.

Huawei’nin duyurduğu yeni işletim sistemi güncellemesi, şirketin Android ekosistemiyle ilişkisini kopartıp tamamen kendi özgün yazılımını ortaya koyma vizyonunun son halkası olarak göze çarpıyor. Güncelleme ile birlikte gelen yenilikler kullanıcılara resmi olarak tanıtıldı. İşte detaylar…

HarmonyOS 6 ile gelen yenilikler

Bu yılki güncellemenin odak noktası yapay zekanın ve geliştirme araçlarının entegrasyonu olarak belirtiliyor. HarmonyOS ekosisteminin bu sayede genişletileceği, temel yeniliğin ise HMAF (Harmony Agent Framework) olduğu vurgulanıyor.

HMAF, HarmonyOS’a yerel bir AI aracı modeli sunuyor. Huawei çerçevenin sistem düzeyinde anlayış, görev planlama ve yürütme sağlayarak geleneksel uç aracıların ötesine geçtiğini söylüyor.

HMAF ayrıca üçüncü taraf entegrasyonunu da etkinleştiriyor. Yani akıllı aracılar kullanıcının uygulamaları manuel olarak kullanmasını gerektirmeden görevleri otomatik olarak gerçekleştirebiliyor.

Örneğin kullanıcılar doğal dil kullanarak içerik aramak için Xiaoya ses aracısını kullanabilecek. Bir demo, aracının Batı sanat tarihi podcast’lerini aradığını ve önerdiğini gösteriyor. Aracı görevi anlıyor ve kullanıcıyla diyalog yoluyla daha da netleştiriyor.

Bu yaklaşımla birlikte Huawei, niyet tabanlı AI aracılarıyla Honor ile aynı yönde ilerliyor. Şirket, iş ve özel amaçlar için 50’den fazla akıllı aracı üzerinde çalıştığını belirtiyor.

Huawei uygulama ekosistemini büyütmeye çalışıyor

HarmonyOS uygulama ekosistemi büyüyor olsa da zorluklar devam ediyor. Şirketin CEO’su Richard Yu, kendi özel yazılımları için şu anda 30 binden fazla uygulama ve meta-hizmet bulunduğunu söyledi. Ayrıca açık kaynaklı sürümü OpenHarmony’de 1.200’den fazla yazılım ürününün geliştirildiğini aktardı.

Yine de bu, 2025’e kadar 100.000 uygulama hedefinin çok gerisinde görünüyor. Aynı zamanda Apple’ın 34 milyondan fazla geliştiriciden oluşan ekosistemi ve 2024’te 1,3 milyar dolarlık App Store geliriyle karşılaştırıldığında da hala sönük kaldığını söyleyebiliriz.

Daha fazla geliştirici çekmek için Huawei, kod yazmaya yardımcı olan bir AI aracı olan DevEco CodeGenie’yi tanıttı. Bu araç kod üretmeye, hata ayıklamaya ve soru sormaya yardımcı olmak için HarmonyOS’a özgü bilgi kullanıyor. Huawei, CodeGenie’nin sözdizimi hatalarının yüzde 70’ine kadarını düzeltebileceğini ve vakaların yüzde 40’ında işlevsel kod devamlılığı üretebileceğini iddia ediyor.

HarmonyOS 6 yapay zekaya ve kendi ekosistemine doğru büyük bir adımı temsil ediyor. Fakat şirketin Apple ve Google gibi rakiplerini yakalamak için hala kat etmesi gereken uzun bir yol olduğunu da açıkça söylemek mümkün.