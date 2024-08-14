Huawei Nova Flip sadece 72 saatte satış rekoru kırdı

Huawei Nova Flip katlanabilir telefon pazarında büyük ilgi görerek etkileyici bir satış rekoruna imza attı. Şu anda piyasadaki en uygun fiyatlı katlanabilir telefonlardan bir tanesi olarak öne çıkan cihaz Çin pazarında çarpıcı bir başarı yakaladı. Çin’de pek çok rakibini geride bırakan ürün muazzam bir açılış yaparak adından söz ettirdi.

Gizmochina’nın paylaştığı bilgilere göre Çinli teknoloji devi Huawei yeni katlanabilir telefon modelinden beklediğini aldı. Uzun bir süre merakla beklenen ve yakın zaman önce resmi olarak piyasaya sürülen cihazın yalnızca 72 saat içinde 45 binden fazla birim sattığı açıklandı. Sadece 3 gün içinde bu inanılmaz satış rakamlarına ulaşan katlanabilir telefon cihazı henüz ilk saatlerden ilgi odağı haline gelerek tüketiciler tarafından büyük bir rağbet gördü.

Huawei Nova Flip nispeten uygun fiyatıyla rakiplerinin önüne geçiyor

Huawei Nova Flip cihazının elde etmiş olduğu bu olağanüstü satış başarısı, şirketin diğer katlanabilir telefon modellerine göre de dikkat çekici bir artışı temsil ediyor. Ortaya çıkan bilgilere göre geçen yılın aynı dönemine göre şirketin aynı segmentteki diğer Flip formatlı katlanabilir telefon modellerinden yüzde 85 oranında daha fazla sattığı aktarıldı.

12 GB RAM kapasitesi ve 1 TB’a kadar dahili depolama alanına sahip olan Huawei Nova Flip cihazı 256 GB’lık sürümüyle Çin pazarında 5.288 yuan karşılığında satılıyor. Güncel kur oranına göre bu rakamlar vergiler hariç yaklaşık 24 bin 800 TL’ye tekabül ediyor.

Cihaz piyasadaki diğer katlanabilir telefon modellerine kıyasla daha avantajlı bir fiyat etiketini benimsiyor. Dolayısıyla Çin’deki bu inanılmaz satış rakamlarının, cihazın segmentine göre uygun fiyatlı bir yapıya sahip olmasından kaynaklandığını da belirtmekte yarar var. Fakat şu anda Huawei Nova Flip’in Çin pazarı dışında satılıp satılmayacağı, yani Türkiye’ye gelip gelmeyeceği henüz ne yazık ki belirsizliğini korumaya devam ediyor.

Huawei Nova Flip özellikleri

Boyutlar: 169,77 x 75,4 x 6,88 mm

169,77 x 75,4 x 6,88 mm Ağırlık: 195 gram

195 gram Dahili ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,94 inç LTPO OLED dahili ekran, 120 Hz yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüklü 6,94 inç LTPO OLED dahili ekran, 120 Hz yenileme hızı Harici ekran: 480 x 480 piksel çözünürlüklü 2,14 inç harici ekran

480 x 480 piksel çözünürlüklü 2,14 inç harici ekran İşlemci: 8 çekirdekli CPU’lu bir yonga seti

8 çekirdekli CPU’lu bir yonga seti RAM kapasitesi: 12 GB RAM

12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama

256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama Selfie kamerası: 32 MP ön kamera

32 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı lens

50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı lens Bağlantı: Çift SIM, Wi-Fi (2,4 GHz ve 5 GHz), Bluetooth 5.2, NFC ve USB-C

Çift SIM, Wi-Fi (2,4 GHz ve 5 GHz), Bluetooth 5.2, NFC ve USB-C Batarya kapasitesi: 66 watt hızlı şarjlı 4.400 mAh pil

66 watt hızlı şarjlı 4.400 mAh pil İşletim sistemi: HarmonyOS 4.2

Peki ya sizler Huawei Nova Flip ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Cihazla alakalı fikir ve görüşlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.

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