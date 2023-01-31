ABD, Huawei için 4G çip satışlarını yasakladı

Çinli teknoloji devi Huawei, ABD tarafından yeni yaptırımlarla karşılaşmaya devam ediyor. Üretmiş olduğu akıllı telefon, tablet ve dizüstü bilgisayar gibi teknolojik cihazlar ile tüm dünyada adından sıkça söz ettirmeyi başaran şirket, geçtiğimiz yıllarda Çin hükümetine olan yakınlığına bağlı olarak casusluk suçlamaları nedeniyle ABD’de büyük yaptırımlarla karşılaşmıştı. Bugün ise Amerika Birleşik Devletleri hükümeti, Huawei’ye daha katı yaptırımlar uygulamayı planlıyor. Ülkemizde de oldukça popüler markalardan biri haline gelen Huawei, ne yazık ki daha büyük kısıtlamalar ile karşılaşmaya başlayacak.

Reuters tarafından aktarılan bilgilere göre Huawei artık Qualcomm gibi ABD’li şirketlerin üretmiş olduğu 4G işlemcilere erişemeyecek. Geçtiğimiz yıllarda 5G işlemciler ile ilgili olarak benzer bir kısıtlamayla karşılaşan şirketin çözümü nasıl bulacağı ise şimdilik büyük bir merak konusu haline gelmiş durumda.

ABD, Huawei ambargosunu genişletti

Ortaya çıkan bilgilere göre Biden hükümeti 4G, Wi-Fi 6 & 7, yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem ve bulut bileşenleri dahil olmak üzere 5G seviyesinin altındaki çiplerin ihracatını yasaklamayı planlıyor. Pratik olarak bu durum, Huawei’nin akıllı telefon üretimini şu neredeyse imkansız bir hale getirecek. Bilindiği üzere şirketin sunmuş olduğu cihazlar genel itibariyle Qualcomm tarafından geliştirilen yonga setlerinin belirli sürümleri ile piyasaya çıkıyor.

Bu durumu aşmak için bazı markalar, yerleşik 5G bileşenlerine sahip koruyucu kılıfları kullanıma sunmuştur. Fakat ne yazık ki bu konuda hiçbir zaman etkili, kapsamlı ve kalıcı bir çözüm üretilemedi. ABD’nin bu kararıyla beraber TSMC ya da Samsung bileşenlerine erişim olmadan, Huawei’nin Çinli şirketlerden gelen parçalarla sınırlı bir şekilde yoluna devam etmesi bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nin bu kararı, şimdilik yalnızca akıllı telefonları etkiliyor. Dolayısıyla dizüstü bilgisayar gibi diğer Huawei ürün grupları henüz bu durumdan etkilenmeyecek. Zira böyle bir hamle Intel, AMD ve Microsoft gibi büyük ABD şirketlerinin de önünü kapatacağı için hükümet bu konuda bir sınırlama çizmedi.

2019’dan beri kısıtlamalar devam ediyor

2019 yılından bu yana Huawei, ABD ile zorlu bir süreçten geçiyor. Yaklaşık dört yıl önce şirket, casusluk suçlamalarıyla kısıtlamaya maruz kaldı. Huawei’nin Çin hükümeti ile yakın bağlarını sürdürmeye devavm ettiği iddiasıyla firmaya karşı büyük bir güvensizlik meydana geldi.

Qualcomm şirketinin 5G yongalarına getirilen kısıtlamaya ek olarak Huawei, ABD hükümetinin baskısı neticesinde Google hizmetleriyle birlikte Android desteğini de kaybetti. Bununla beraber şirket, Play Store, YouTube ve Gmail gibi popüler araçlar da dahil olmak üzere tüm Google hizmetlerine erişimini kaybetti. Buna çözüm olarak ise Huawei, çözüm olarak HarmonyOS işletim sistemini geliştirip piyasaya sürdü. Ancak şirketin son kısıtlamalardan sonra nasıl bir çözümle karşımıza çıkacağı oldukça merak ediliyor.