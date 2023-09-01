Huawei açıkladı: Mate 60 Pro, Türkiye pazarına gelecek mi?

Çinli teknoloji devi Huawei, merakla beklenen yeni amiral gemisi akıllı telefonu Mate 60 Pro modelini 29 Ağustos’ta sessiz sedasız tanıttı. Kirin 9000S işlemcisinden gücünü alan mobil cihaz, 120 Hz uyarlanabilir yenileme hızına sahip 6,82 inç boyutundaki OLED ekranının yanı sıra 88W kablolu hızlı şarj desteğiyle öne çıkıyor.

Huawei’nin Çin’deki çevrim içi mağazası VMALL üzerinden 12 GB RAM + 512 GB depolama alanına sahip sürümüyle 960 dolardan satışa sunulan Mate 60 Pro, aynı zamanda uydu bağlantısı ile mesajlaşma ve arama özelliğini de bünyesinde barındırıyor. Fakat yeni amiral gemisi akıllı telefonun Türkiye pazarında satışa sunulmayacağını gösteren bir gelişme yaşandı.

Huawei Mate 60 Pro, Türkiye pazarına gelmeyecek

Çin dışında yaşayan pek çok kullanıcıyı hayal kırıklığına uğratan bu haber birinci ağızdan resmen doğrulanmış durumda. Geçmiş yıllarda piyasaya sürdüğü Mate serisi akıllı telefonlarını Avrupa ve Türkiye pazarlarına getirmesiyle bilinen Huawei, Mate 60 Pro modeli ile birlikte bu stratejisini değiştirdiğini gözler önüne serdi.

İsmi açıklanmayan bir Huawei yetkilisi, milyonların merakla beklediği o konuyla ilgili basın tarafına bir açıklamada bulundu. Yurt dışı kaynaklı Android Authority sitesine açıklama yapan yetkili, yeni nesil amiral gemisi akıllı telefon modelini şu anda Çin Halk Cumhuriyeti dışındaki pazarlarda resmi olarak satışa sunmayı planlamadıklarını belirtti.

29 Ağustos’tan itibaren Çin’de satışa sunulan Huawei Mate 60 Pro, 256 GB / 512 GB / 1 TB olmak üzere toplamda üç farklı depolama seçeneğine sahip. 12 GB RAM kapasitesiyle gelen akıllı telefon, dolar bazında bakıldığında 512 GB’lık sürümü 960 dolarlık bir fiyat etiketiyle karşımıza çıkıyor. Bu da bugünkü kurla yaklaşık olarak 26 bin TL’ye denk geliyor.

Mate 60 Pro özellikleri

Ekran: 6.82 inç, Full HD+ (2720 x 1260 piksel), 120 Hz uyarlanabilir yenileme hızı, 10 bit LTPO OLED

İşlemci: Kirin 9000S (5nm)

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Ön Kamera: 13 MP ultra geniş açılı kamera (f/2.4)

Arka Kamera: 50 MP ana kamera (f/1.4 – f/4.0), Optik Görüntü Sabitleyici (OIS), Faz Algılamalı Otomatik Odaklama (PDAF) 12 MP ultra geniş açılı kamera (f/2.2) 48 MP telefoto kamera (f/3.0), Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) 100x dijital yakınlaştırma

Batarya: 5000 mAh (88W kablolu hızlı şarj + 50W kablosuz hızlı şarj + 20W ters kablosuz şarj)

İşletim sistemi: HarmonyOS 4.0

Boyutlar: 163.65mm x 79mm x 8.1 mm

Ağırlık: 225 gram

Ekstralar: 5G, USB 3.1 Gen 1 bağlantı noktası, Wi-Fi 5/Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, Uydu Bağlantı İletişimi, GPS

Huawei Mate 60 Pro ile, Çinli teknoloji devi akıllı telefonlarındaki en büyük sorunlardan biri olarak gösterilen 5G problemini çözdü. Gücünü HiSilicon Kirin 9000S işlemcisinden alan akıllı telefonun en önemli özelliği 5G desteğine sahip olması diyebiliriz. ABD’nin ambargoları nedeniyle Çinli şirket şu ana kadar 5G özelliğini telefonlarında kullanamıyordu, ancak Kirin 9000S serisi yonga setiyle birlikte bu problemi de aşmış durumda olduğunu gözler önüne serdi.

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