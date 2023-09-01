2023’ün ilk yarısında en çok satan telefonlar açıklandı

Ünlü pazar araştırma şirketi Omdia, 2023 yılının ilk yarısında en çok satan akıllı telefonlar ile ilgili önemli bir raporla karşımıza çıktı. İlk 6 aya damgasını vuran ve tüketiciler tarafından en çok ilgi toplayan cihazları sıralayan ekip, Ocak ayından Haziran ayına kadar geçen yılın en başarılı cihazlarının listesini kamuoyu ile paylaştı.

Omdia tarafından yayınlanan raporda, 2023’ün ilk yarısında en çok tercih edilen akıllı telefon modelleri 10 maddede sıralandı. “Küresel akıllı telefon pazarı, ekonomik durgunluk ve kullanılmış akıllı telefon pazarının genişlemesi nedeniyle orta ve düşük uç pazarın küçülmesiyle negatif büyüme kaydediyor” değerlendirmesinde bulunan şirket, Apple’ın premium modellerine yönelik tüketici talebinin korunduğu bilgisini paylaştı.

iPhone 14 Pro Max en çok satan akıllı telefon oldu

2023’ün ilk yarısının en çok satan telefonu, iPhone satışlarının 26,5 milyon kadarına katkıda bulunan iPhone 14 Pro Max modeli olarak karşımıza çıktı. Apple tarafından 2022’nin Eylül ayında tanıtılan ve Dinamik Ada, Uydu Bağlantısı Desteği, Kaza Algılama gibi yenilikleri beraberinde getiren bu cihaz, tüketicilerin bir numaralı tercihi oldu.

Omdia, geçen yılın aynı dönemine ait ilk 10 model karşılaştırıldığında, en üst sıradaki modelin sevkiyatları bu yılki iPhone 14 Pro Max için 7,2 milyon adet azaldığı bilgisini aktardı. Paylaşılan bilgilere göre toplam 33,7 milyon satış rakamı elde eden iPhone 13, geçen yılın en çok satan akıllı telefon modeli olarak birinciliği elde etmişti.

Apple’ın üst segmentte konumlandırdığı ‘Pro’ serisinin en güncel üyesi olan iPhone 14 Pro, toplamda 21 milyon adet sevkiyat miktarına ulaşarak listeye ikinci sıradan girmeyi başardı. Akıllı telefonun elde ettiği bu başarı, 2021 yılında piyasaya sürülen iPhone 13 Pro’nun toplam satış adedinden 6,2 milyonluk bir sıçramayı temsil ediyor.

2023 yılının en çok satan akıllı telefonları listesi, iPhone 14 modeli ile devam etti. 16,5 milyon satış adedine ulaşarak listeye üçüncü sıradan girmeyi başaran ileri seviye mobil cihaz, iPhone 13 modeliyle teknik özellik ve donanım bakımından aşırı derecede farklı olmamasına rağmen tüketiciler arasında ilgiyle karşılanmış gibi gözüküyor. Öte tarafta iPhone 14 Plus modeli ise listeye girmeye hak kazanamadı.

Geçen yılın en çok satan modeli olarak bilinen iPhone 13 modeli de yine bu yılki listelerden adını sildirmemeyi başardı. Toplamda 15,5 milyon satarak dördüncü sıraya yerleşen akıllı telefon, hala tercih edilen akıllı telefonlar arasında olduğunu gösteriyor. Görüldüğü üzere listenin ilk 5 sırasını Apple’ın iPhone cihazları domine ediyor.

Samsung 5 telefonla listeye dahil oldu

Samsung’un giriş seviyesi akıllı telefon modeli olan Galaxy A14, 12,4 milyon satış adedine ulaşarak 2023’ün ikinci yarısında en çok satan beşinci cihaz oldu. Öte tarafta Güney Koreli şirketin premium modeli olarak bilinen Galaxy S23 Ultra ise 9,6 milyon satış adedine ulaştı. Devamında ise Galaxy A14 5G, Galaxy A54 5G ve Galaxy A34 5G modelleri bulunuyor.

2023’te en çok satan telefonlar

Omdia tarafından aktarılan bilgilere göre 2023’ün ilk yarısında en çok satan akıllı telefonları şu şekilde sıralanıyor: