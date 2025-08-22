Coinbase, yapay zekayı benimsemeyen çalışanlarını işten çıkardı

Coinbase CEO’su Brian Armstrong, çalışanların yapay zeka araçlarını kullanmaları yönünde sıkı bir baskı uyguluyor.

Tecrübeli yönetici, iş süreçlerine AI araçlarını entegre etmemekte ısrarcı olan bazı çalışanlarla yollarını ayırdıklarını doğruladı.

Bununla birlikte Armstrong, yıl sonuna kadar Coinbase kodlarının en az yüzde 50'sinin yapay zeka tarafından yazılmasını amaçlıyor.

Coinbase CEO’su Brian Armstrong, verdiği sıkı emirlere rağmen şirkette yapay zeka araçlarının kullanımını benimsemeyen çalışanları işten çıkarma kararı aldığını açıkladı.

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Coinbase’in yöneticisi, “Kendi başıma hareket ettim,” diyerek bu hafta katıldığı “Cheeky Pint” podcast programında söz konusu kararının ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı.

Armstrong, AI araçlarını kullanmayan çalışanlarla yollarını ayırdı

Business Insider’ın haberine göre Coinbase lideri, çalışanlarına yapay zekanın önemini vurgulayan ve henüz araçları günlük olarak kullanmaları gerekmediğini, ama “en azından haftanın sonuna kadar kaydolmaları” gerektiğini söyleyen bir mesaj gönderdiğini söyledi.

Tecrübeli yönetici, “Kaydolmayan herkesle bir toplantı düzenliyorum ve nedenini anlamak istiyorum” diye açıklayarak bu personellerle bir görüşme gerçekleştirdi.

Armstrong, “Bazılarının geçerli bir sebebi vardı, seyahatten dönüyorlardı falan… Bazılarının ise yoktu ve işten çıkarıldılar.…” diyerek soğukkanlılıkla bu sürece aydınlık getirdi.

Coinbase kodlarının yarısı artık yapay zekaya emanet edilecek

Coinbase CEO’su bu yaklaşımının yapay zekanın günümüzde öğrenmek için olmazsa olmaz olduğu mesajını iletmeyi amaçladığını dile getirdi.

Çeyrek sonuna kadar şirket kodlarının yüzde 50’sinin yapay zeka tarafından yazılmasını hedefleyerek, teknolojinin rekabet gücünü korumadaki önemini vurguladı.

Ancak yine de Armstrong, Coinbase mühendislerinin işlerini yapmak için yalnızca yapay zekaya güvenmelerini beklemediğini açıkladı: “Kodu incelememiz ve sürece insanların dahil olduğu uygun kontrol mekanizmalarına sahip olmamız gerekiyor.”

Ayrıca yapay zekanın sadece mühendisler için olmadığını da söyledi. Armstrong’a göre Coinbase, karar alma süreçlerinde yapay zekanın sınırlarını test etmenin yollarını da araştırıyor.

Coinbase CEO’su Brian Armstrong ayrıca “Ben bile bir CEO olarak bunu çok kullanıyorum,” diyerek yapay zeka araçlarının günümüzde artık vazgeçilmez bir hale geldiğinin somut örneğini karşımıza çıkardı.

Son olarak Coinbase geçtiğimiz aylarda bir siber saldırı tehdidiyle karşılaşmış ve hassas bilgiler hackerlar tarafından ele geçirilmişti. Bu saldırının şirkete maliyeti 400 milyon doları buldu.