Galaxy Z Fold 6 rakibi Honor Magic V Flip tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Honor’un yeni katlanabilir kapaklı telefonu piyasaya sürüldü. Temmuz ayında tanıtılacak olan Samsung Galaxy Z Flip 6 modeliyle doğrudan rekabet edecek Honor Magic V Flip cihazı göz alıcı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Etkileyici bir görünüme ev sahipliği yapan model, yüksek performans vaat eden teknik özellikleri ile de fark yaratıyor.

Uzun süredir beklenen Honor imzalı yeni katlanabilir telefon modeli, Samsung ve Motorola tarafından geliştirilen esnek ekranlı cihazlara rakip olacak. Şimdiden büyük bir ilgi uyandıran cihaz büyük harici ekranı ile rakiplerinin önüne geçmek istiyor. İşte Honor Magic V Flip’in teknik özellikleri ve fiyatı…

Honor Magic V Flip özellikleri

Boyutlar (açık): 167,3 x 75,6 x 7,15 mm

167,3 x 75,6 x 7,15 mm Boyutlar(kapalı): 86,5 x 75,6 x 14,89 mm

86,5 x 75,6 x 14,89 mm Ağırlık: 193 gram

193 gram Dahili ekran: 2K çözünürlüklü 6,9 inç LTPO OLED dahili ekran, 3.000 nit tepe parlaklık ve 120 Hz’e kadar yenileme hızı

2K çözünürlüklü 6,9 inç LTPO OLED dahili ekran, 3.000 nit tepe parlaklık ve 120 Hz’e kadar yenileme hızı Harici ekran: 1.200 x 1.092 piksel çözünürlüğe sahip 4 inç LTPO OLED harici ekran, 1.600 nit tepe parlaklık ve 120 Hz’e kadar yenileme hızı

1.200 x 1.092 piksel çözünürlüğe sahip 4 inç LTPO OLED harici ekran, 1.600 nit tepe parlaklık ve 120 Hz’e kadar yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1

Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 GPU: Adreno 730 GPU

Adreno 730 GPU RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB RAM

12 GB ve 16 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama

256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama Selfie kamerası: 50 MP ön kamera

50 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 12 MP ultra geniş açılı lens

50 MP ana kamera ve 12 MP ultra geniş açılı lens Bağlantı: 5G bağlantısı, çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC ve USB-C

5G bağlantısı, çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC ve USB-C Batarya kapasitesi: 66 watt hızlı şarjlı 4.800 mAh pil

66 watt hızlı şarjlı 4.800 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı MagicOS 8.0 kullanıcı arayüzü

Yeni Honor telefonu harici ekranıyla büyük bir dikkat topluyor. 4 inç boyutundaki harici ekranla karşımıza çıkan cihaz, kendi segmentinde en büyük ekrana sahip model olarak öne çıkıyor. Yuvarlak kenarlara sahip olan ürün, harici ekranın üzerinde iki büyük halka halinde kamera setini sunuyor. Cihazın dahili ekranında ise 6,8 inçlik büyük bir ekrana yer veriliyor.

Honor Magic V Flip geniş harici ekranıyla konforlu bir kullanıcı deneyimine kapı aralıyor. Bu ekranda kullanıcıların dinlediği müzikleri kontrol etmelerine, detaylı bir şekilde sağlık bilgilerini analiz etmelerine ve daha fazlasına kolayca ulaşmalarına imkan tanınıyor.

Cihazın harici ekranında LTPO OLED teknolojisini tercih eden şirket, bununla birlikte 1200×1092 piksel çözünürlük kalitesi, 1.600 nit tepe parlaklık oranı, Dolby Vision desteği ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor. Dahili ekranda ise LTPO OLED teknolojisi, 2520×1080 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 3.000 nit tepe parlaklık bulunuyor.

Mobil fotoğrafçıları da unutmayan Honor Magic V Flip modelinde optik görüntü sabitleme (OIS) destekli 50 MP Sony IMX906 ana kamera yer alıyor. 4K çözünürlükte video kayıt desteği sağlayan model, 12 MP’lik ultra geniş açılı lens taşıyor. Cihazın dahili ekranında ise 50 MP Sony IMX816 selfie kamerası karşımıza çıkıyor. Öte yandan cihazın bir diğer dikkat çekici noktası, diğer akıllı telefonlarda gördüğümüzün aksine kamera setinin sola değil sağ tarafa hizalanması oluyor.

Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Plus Gen 1 yonga setinden güç alan yeni katlanabilir Honor telefonu 16 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 1 TB’a kadar dahili depolama alanına ev sahipliği yapıyor. 66 watt hızlı şarj desteği sunan cihazda 4.800 mAh pil kapasitesi bulunuyor. Son olarak cihazın kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini temel alan MagicOS 8.0 arayüzüyle çalıştığını ekleyelim.

Honor Magic V Flip fiyatı

Yeni Honor telefonu ilk olarak Çin pazarında satış çıktı. Siyah, beyaz, pembe ve yeşil olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle gelen cihaz, 4.999 Çin Yuanı karşılığında elde edilebiliyor. Bu rakamlar güncel kura göre yaklaşık 22 bin TL’ye tekabül ediyor.