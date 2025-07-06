Honor Magic V Flip 2 yolda: 80W şarj ve 5.500 mAh pil

Honor Magic V Flip 2, 80W hızlı şarj desteği ve 5.500 mAh pil kapasitesiyle karşımıza çıkacak.

Fiyat-performans odaklı bir deneyime ev sahipliği yapacak cihazda Snapdragon 8 serisi bir işlemciye (Elite modeli değil) yer verilecek.

Söylentilere göre cihaz Ağustos ayında resmi olarak duyurulacak.

Honor’un çok yakında katlanabilir kapaklı telefon serisinin yeni üyesini piyasaya duyurması bekleniyor. Üst düzey özellikleri ile öne çıkacak Honor Magic V Flip 2 modelinin pil ömrü ve hızlı şarj desteği gibi detayları sürpriz bir şekilde ortaya çıktı.

Honor’un yeni telefonu iddialara göre bu yılın Ağustos ayında resmi olarak tanıtılacak. Cihazın öne çıkan özellikleri arasında ise 5.500 mAh’lik geniş pil kapasitesi, 80W hızlı şarj desteği ve Qualcomm Snapdragon 8 serisi işlemci yer alacak.

Honor Magic V Flip 2 özellikleri sızdı

Digital Chat Station’ın iddialarına göre Honor Magic V Flip 2 güçlü özellikleri ile fark yaratacak. Katlanabilir dahili ekran, büyük bir kullanılabilir yüzey sunan bir boyut olan Full HD + çözünürlüğe sahip 6,8 inçlik bir LTPO OLED ünitesi olmaya devam edecek.

Benzer bir şekilde harici ekran, telefonun kapalıyken bile tam kullanılabilirliğini destekleyen bir seçim olan Full HD+ çözünürlüğe sahip 4 inçlik OLED panelini koruyacak. Ana sensör 50 MP 1 / 1,5 ” birim olan çift kamera modülüyle gelecek.

Honor Magic V Flip 2, önceki neslin 4.800 mAh’lik kapasitesine kıyasla önemli bir sıçrama olan 5.500 mAh kapasiteye ulaşacak önemli bir pil yükseltmesi görecek. Bu iddialı özellik, uzatılmış bir çalışma ömrü vaat edecek.

Merakla beklenen yeni katlanabilir akıllı telefon 66W veya potansiyel olarak 80W hızlı kablolu şarjı destekleyecek. İkinci seçenek, onu hız açısından kategorinin en üstüne yerleştirecek.

Üst düzey özelliklerle gelecek cihaz, Qualcomm Snapdragon 8 serisi işlemci tarafından yönetilecek. Fakat kaynak “Elite” seçeneğinin tercih edilmeyeceğini, fiyat-performans optimizasyonunu dengeleyen bir seçimde bulunacağını öne sürüyor.

Honor Magic V Flip neler sunuyordu?

Geçen yılın Haziran ayında resmi olarak duyurulan Honor Magic V Flip’in teknik özellikleri şu şekilde karşımıza çıkıyor: