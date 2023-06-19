Yoluna uzun bir süredir bağımsız bir marka olarak devam eden Honor markası yeni akıllı telefon modelleri üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bu noktada yeni üst seviye akıllı telefon modelleri üzerinde çalışmaya devam eden Honor markasının yeni akıllı telefon modellerinden olacak olan Honor 90 Lite 5G Avrupa fiyatı belli oldu.

Honor’un bir süredir üzerinde çalıştığı Honor 90 Lite 5G modeli ile ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. 6 Temmuz 2023 tarihinde Avrupa lansmanı yapılması beklenen cihazla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Honor 90 Lite 5G Avrupa fiyatı

Honor’un Fransa internet sitesine kısa bir süre önce Honor 90 Lite 5G modeli herhangi bir fiyat bilgisi olmadan eklendi. Cihazın resmi olarak 6 Temmuz 2023 tarihinde duyurulacak olsa da cihazla ilgili bazı önemli detaylar sızdırılmaya başlandı. Cihazın resmi duyurusundan önce Sudhanshu Ambhore isimli bir duyumcu, Honor 90 Lite modelinin Avrupa fiyatını sızdırdı.

Sudhanshu Ambhore tarafından yapılan Twitter paylaşımına göre, 8GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip Honor 90 Lite 5G modeli, Avrupa Birliği genelinde 299 Euro fiyat etiketine sahip olacak. Honor 90 Lite 5G modeli Avrupa Birliği ülkelerinde Midnight Black, Titanium Silver ve Cyan Lake gibi renk seçenekleriyle satışa çıkacak. Honor’un yeni akıllı telefonu Honor 90 Lite 5G modelinin özellikleri de dikkat çekiyor. İşte Honor 90 Lite 5G modeline dair bilinen özellikler.

Honor 90 Lite 5G özellikleri

Gizmochina haberine göre, Honor 90 Lite 5G, 19,9:9 en boy oranına, Full HD+ çözünürlüğe ve 90Hz pürüzsüz yenileme hızına sahip 6.7 inç LTPS LCD ekran paneli ile birlikte geliyor. MediaTek’in Dimensity 6020 işlemcisinden güç alan Honor 90 Lite 5G modeli 8 GB RAM ile destekleniyor ve 256 GB depolama alanı sunuyor. Bununla birlikte Honor 90 Lite 5G modeli kutusundan Android 13 tabanlı MagicOS 7.1 işlem sistemiyle çıkıyor.

Arka tarafında 108 megapiksel birincil kamera, 5 megapiksel ultra geniş lens ve 2 megapiksel makro kameradan oluşan güçlü bir kamera kurulumuna sahip olan Honor 90 Lite 5G modelinin ön kamerası ise 16 megapiksel çözünürlüğe sahip. Bununla birlikte cihazda 22.5W hızlı şarj desteğine sahip 4.500 mAh kapasiteli bir batarya yer alıyor. Son olarak cihazın ek özellikler arasında gelişmiş güvenlik için yana monte edilmiş parmak izi sensörü, çift SIM özelliği, 5G bağlantısı, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.3, NFC, GPS ve USB-C bağlantı noktası yer alıyor.