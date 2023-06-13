108 MP kameraya sahip Honor 90 Lite tanıtıldı

Uzun bir süredir heyecanla beklenen Honor 90 Lite bugün nihayet tanıtıldı. Çinli teknoloji devi, yeni akıllı telefon modelini adeta sessiz sedasız bir şekilde karşımıza çıkardı. Oldukça şık bir tasarıma sahip olan model, serideki diğer cihazların aksine daha mütevazı bir donanıma ev sahipliği yapıyor. Fakat telefonun bütçe dostu olarak kabul edilebilecek fiyatı, söz konusu cihazı muhtemelen kısa bir süre içinde ‘çok satanlar’ arasına yerleştirecek.

Arka kısımda dikey olarak yerleştirilen iki büyük mercek taşıyan cihaz, üçlü kamera seti barındırıyor. Ön kısımda ise orta üst noktaya yerleştirilmiş bir delik çentik karşımıza çıkıyor. Honor’un yeni telefonunun öne çıkan özellikleri arasında MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 6020 işlemcisi, 108 MP ana kamera ve 4.500 mAh pil kapasitesi gibi dikkat çekici unsurlar bulunuyor.

Honor 90 Lite özellikleri

Ekran: 6,7 inç IPS LCD panel, Full HD+ çözünürlük kalitesi ve 90 Hz yenileme hızı

6,7 inç IPS LCD panel, Full HD+ çözünürlük kalitesi ve 90 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 6020

MediaTek Dimensity 6020 RAM kapasitesi: 8 GB RAM

8 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB depolama

256 GB depolama Ön kamera: 16 MP selfie kamerası

16 MP selfie kamerası Arka kamera: 108 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro lens

108 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro lens Bağlantı: 5G bağlantısı, çift bant Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC ve yan tarafta parmak izi okuyucu

5G bağlantısı, çift bant Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC ve yan tarafta parmak izi okuyucu Batarya: 22.5 watt hızlı şarj desteğine sahip 4.500 mAh pil kapasitesi

22.5 watt hızlı şarj desteğine sahip 4.500 mAh pil kapasitesi İşletim sistemi: Android 13 tabanlı MagicOS kullanıcı arayüzü

Yeni Honor telefonu 6,7 inç IPS LCD panele sahip. 90 Hz yenileme hızı ile ideal akıcılıkta bir performans vaat eden cihaz, Full HD+ çözünürlük kalitesi sunuyor. Serinin diğer üyelerine benzer bir tasarım diliyle geliştirilen model, ön tarafta yer alan delik çentiğin içinde 16 MP’lik bir selfie kamerası sunuyor.

Honor 90 Lite, gücünü MediaTek imzalı Dimensity 6020 işlemciden alıyor. Daha önce bu işlemciyi Realme 11, Vivo Y35+ ve Tecno Spark 10 5G gibi akıllı telefon modellerinde de görme şansına sahip olmuştuk. Öte yandan telefonda 8 GB RAM kapasitesi ile 256 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Daha fazla depolamaya ihtiyaç duyan kullanıcılar için bir microSD kart girişine yer verilip verilmeyeceği ise henüz ne yazık ki belirsizliğini koruyor.

5G bağlantısı, çift bant Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC ve parmak izi okuyucu desteklerine sahip olan Honor telefonu, arka kısımda üçlü kamera modülüne ev sahipliği yapıyor. 108 MP ana kamerayla etkileyici çekimler yapmanıza müsaade eden ürün, buna ek olarak 5 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro lense yer veriyor.

Kutudan çıkar çıkmaz Android 13 işletim sistemi ile çalışmaya başlayan telefonda Honor tarafından özel olarak geliştirilen MagicOS kullanıcı arayüzü bulunuyor. 22.5 watt hızlı şarj desteğiyle gelen model, 4.500 mAh pil kapasitesi sunuyor.

Fiyatı henüz açıklanmadı

Siyah, beyaz ve mavi renk seçenekleri ile karşımıza çıkan Honor 90 Lite için henüz maalesef bir fiyat açıklamasında bulunulmadı. Şirket, 6 Temmuz tarihinde gerçekleşecek olan küresel lansman etkinliğinde fiyatla alakalı bilgi vereceğini duyurdu.