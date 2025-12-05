HBO Max Türkiye’de Aralık 2025 yayın takvimi açıklandı

- HBO Max Türkiye bu ay yayınlanacak tüm yeni içerikleri duyurdu.
- Ay sonuna kadar hem yeni dizi/filmler, hem de klasik yapımlarla dolu geniş bir kütüphane kullanıcıları bekliyor.
- Listenin öne çıkanları arasında 12 Aralık'ta yayınlanacak olan yeni dizi Jasmine ve yeni sezonu başlayan Pavyon belgeseli yer alıyor.
- Ayrıca The Hobbit, The Matrix Rocky gibi popüler film serileri de izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.
HBO Max Türkiye platformu Aralık 2025’te izleyicilerle buluşacak tüm yeni dizi, film ve belgesel içeriklerini duyurdu. Bu yapımlardan bazıları halihazırda izleyicilerle buluşurken, ay sonuna kadar karşımıza çıkacak ilgi çekici seçeneklerin tamamı listelendi.
HBO Max’in Aralık ayı takvimi çok sayıda yeni dizi ve film içerirken, aynı zamanda bazı kültleşmiş klasikleri de karşımıza çıkarıyor. Aksiyondan komediye, dramadan unutulmaz klasiklere, animasyonlardan belgesellere kadar geniş bir seçki sizleri bekliyor.
Bu ay HBO Max Türkiye’ye eklenecek tüm yapımlar duyuruldu
Sosyal medyadan gelen açıklamaya göre HBO Max bu ay eklenecek içerikler arasında bazı kült serilere yer verecek. Wachowski Kardeşler imzalı efsane The Matrix serisi nihayet platformda izleyicilerle buluşacak. Öte yandan bir diğer unutulmaz klasik olan Rocky filmleri de eksiksiz bir şekilde kütüphanede yer alacak.
Platforma eklenecek diğer klasikler arasında The Silence of the Lambs, Final Destination ve The Hobbit gibi popüler seriler izleyicilerin karşısına çıkacak. Ayrıca sevilen fantastik dizi Supernatural tüm bölümleri ile kullanıcıların erişimine açılacak.
Öte yandan yeni yapımlardan da kısaca bahsetmek gerekirse, HBO Max’in yeni orijinal yerli dizisi Jasmine, 12 Aralık tarihinde izleyicilerle buluşacak. Ayrıca BluTV çatısı altında ilk sezonu yayınlanan Pavyon dizisi de yeni sezonuyla bugün seyirci karşısına çıkıyor.
HBO Max Türkiye Aralık 2025 döneminde yeni eklenecek içerikler şu şekilde duyuruldu:
|İçerik türü
|İçerik adı
|Yayın tarihi
|Belgesel
|Athletes to Watch: Winter Olympics 2026
|1 Aralık
|Film
|Yaramaz Çocuklar
|2 Aralık
|Film
|Brazil
|2 Aralık
|Film
|Once Upon a Time in America
|2 Aralık
|Film
|The King of Comedy
|3 Aralık
|Film
|Babamın Kanatları
|4 Aralık
|Film
|Küçük Şeyler
|4 Aralık
|Film
|8×8
|4 Aralık
|Film
|The Matrix Serisi
|4 Aralık
|Dizi
|Pavyon (Yeni sezon)
|5 Aralık
|Film
|Final Destination Serisi
|11 Aralık
|Film
|Hurry Up Tomorrow
|11 Aralık
|Yeni dizi
|Jasmine
|12 Aralık
|Film
|The Hobbit Serisi
|15 Aralık
|Film
|Cemil Şov
|17 Aralık
|Film
|Bana Karanlığını Anlat
|17 Aralık
|Film
|Beynelmilel
|17 Aralık
|Film
|On Saniye
|18 Aralık
|Film
|Rocky Serisi
|24 Aralık
|Film
|The Piano
|24 Aralık
|Film
|Raging Bull
|24 Aralık
|Film
|Final Destination Bloodlines
|25 Aralık
|Film
|Babygirl
|26 Aralık
|Film
|Ata Demirer Gazinosu
|31 Aralık
|Film
|Licorice Pizza
|31 Aralık
|Dizi
|Supernatural (Tüm sezonlar)
|31 Aralık