Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Kültür & Sanat

    HBO Max Türkiye’de Aralık 2025 yayın takvimi açıklandı

    HBO Max, Aralık 2025'te platformuna ekleyecek içerikleri duyurdu. Çok sayıda yeni belgesel, dizi ve filmin yolda olduğu açıklandı.
    HBO Max
    Reklam
    • HBO Max Türkiye bu ay yayınlanacak tüm yeni içerikleri duyurdu.
    • Ay sonuna kadar hem yeni dizi/filmler, hem de klasik yapımlarla dolu geniş bir kütüphane kullanıcıları bekliyor.
    • Listenin öne çıkanları arasında 12 Aralık'ta yayınlanacak olan yeni dizi Jasmine ve yeni sezonu başlayan Pavyon belgeseli yer alıyor.
    • Ayrıca The Hobbit, The Matrix Rocky gibi popüler film serileri de izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

    HBO Max Türkiye platformu Aralık 2025’te izleyicilerle buluşacak tüm yeni dizi, film ve belgesel içeriklerini duyurdu. Bu yapımlardan bazıları halihazırda izleyicilerle buluşurken, ay sonuna kadar karşımıza çıkacak ilgi çekici seçeneklerin tamamı listelendi.

    HBO Max’in Aralık ayı takvimi çok sayıda yeni dizi ve film içerirken, aynı zamanda bazı kültleşmiş klasikleri de karşımıza çıkarıyor. Aksiyondan komediye, dramadan unutulmaz klasiklere, animasyonlardan belgesellere kadar geniş bir seçki sizleri bekliyor.

    Reklam

    Bu ay HBO Max Türkiye’ye eklenecek tüm yapımlar duyuruldu

    Sosyal medyadan gelen açıklamaya göre HBO Max bu ay eklenecek içerikler arasında bazı kült serilere yer verecek. Wachowski Kardeşler imzalı efsane The Matrix serisi nihayet platformda izleyicilerle buluşacak. Öte yandan bir diğer unutulmaz klasik olan Rocky filmleri de eksiksiz bir şekilde kütüphanede yer alacak.

    Platforma eklenecek diğer klasikler arasında The Silence of the Lambs, Final Destination ve The Hobbit gibi popüler seriler izleyicilerin karşısına çıkacak. Ayrıca sevilen fantastik dizi Supernatural tüm bölümleri ile kullanıcıların erişimine açılacak.

    Öte yandan yeni yapımlardan da kısaca bahsetmek gerekirse, HBO Max’in yeni orijinal yerli dizisi Jasmine, 12 Aralık tarihinde izleyicilerle buluşacak. Ayrıca BluTV çatısı altında ilk sezonu yayınlanan Pavyon dizisi de yeni sezonuyla bugün seyirci karşısına çıkıyor.

    HBO Max Türkiye Aralık 2025 döneminde yeni eklenecek içerikler şu şekilde duyuruldu:

    İçerik türü İçerik adı Yayın tarihi
    Belgesel Athletes to Watch: Winter Olympics 2026 1 Aralık
    Film Yaramaz Çocuklar 2 Aralık
    Film Brazil 2 Aralık
    Film Once Upon a Time in America 2 Aralık
    Film The King of Comedy 3 Aralık
    Film Babamın Kanatları 4 Aralık
    Film Küçük Şeyler 4 Aralık
    Film 8×8 4 Aralık
    Film The Matrix Serisi 4 Aralık
    Dizi Pavyon (Yeni sezon) 5 Aralık
    Film Final Destination Serisi 11 Aralık
    Film Hurry Up Tomorrow 11 Aralık
    Yeni dizi Jasmine 12 Aralık
    Film The Hobbit Serisi 15 Aralık
    Film Cemil Şov 17 Aralık
    Film Bana Karanlığını Anlat 17 Aralık
    Film Beynelmilel 17 Aralık
    Film On Saniye 18 Aralık
    Film Rocky Serisi 24 Aralık
    Film The Piano 24 Aralık
    Film Raging Bull 24 Aralık
    Film Final Destination Bloodlines 25 Aralık
    Film Babygirl 26 Aralık
    Film Ata Demirer Gazinosu 31 Aralık
    Film Licorice Pizza 31 Aralık
    Dizi Supernatural (Tüm sezonlar) 31 Aralık

    Reklam
    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yazın
    Yorum Yazın

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Atatürk Mah. Sütçü İmam Cd. No: 101/2
    Ümraniye, İstanbul 34764
    +90 216 335 66 66
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.