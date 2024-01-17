HAVELSAN’ın yapay zeka aracı MAIN GPT tanıtıldı

Üretken yapay zeka teknolojileri son dönemlerde büyük bir ilgi görmeye başladı. OpenAI şirketinin geliştirmiş olduğu DALL-E ve ChatGPT gibi yazılımlar bu alanda pek çok rakibine örnek olmayı başarırken; bunların yanı sıra başta Google, Meta ve Microsoft gibi teknoloji devleri de kendi AI hizmetlerini geliştirdi. Son olarak HAVELSAN, Multifunctional Artificial Intelligence Network (Çok Fonksiyonlu Yapay Zeka Ağı) tabirinin kısaltması olan MAIN GPT ile karşımıza çıktı.

HAVELSAN Bilgi ve İletişim Teknolojileri Ürün Mühendisi Osman Kavaf’ın yaptığı açıklamaya göre MAIN GPT’nin geliştirilme aşamasına bir yıl önce başlandı. ChatGPT’nin hızlı yükselişini öngörerek HAVELSAN bünyesinde yeni bir yapay zeka aracı üreten ekip, sohbet robotunun kullanımını şimdilik sınırlı tutmaya karar verdi. Başlangıçta hizmetin yalnızca kamu ve askeri kurumların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak faaliyet göstereceği açıklandı.

MAIN GPT özellikleri

1 Şubat’ta piyasaya çıkacağı açıklanan MAIN GPT’nin farklı alanlarda birçok özelliğe sahip olduğu vurgulanıyor. Kavaf’a göre yazılım, verilen içerikleri ve metni yalnızca birkaç saniyede üretme yeteneğiyle öne çıkıyor. Açık kaynaklı verilerden bilgi alışverişi gerçekleştirildiği ifade edilen yazılımda ayrıca kod yazma özelliği de destekleniyor.

İlk olarak sadece kamu ve askeri kurumlarda kullanılacak olan MAIN GPT, özellikle de bu kurumlardaki veri güvenliğini sağlamak adına önemli bir rol üstlenecek. İlerleyen süreçte ise projenin halka açık olarak kullanıma sunulacağı aktarıldı. Kavaf’ın konuyla ilgili olarak yaptığı açıklama şu şekilde oldu:

“Bizi bu noktada global oyuncuların ayrıştıran nokta şu olacak: Bir cihaz olarak vereceğimiz donanım setiyle beraber bu verilerin tamamen kapalı bir kutu olarak kullanılmasını sağlayacağız. Bu şekilde de veri kaçağı ya da buradaki anlamlandırılmış verilerin herhangi bir yerde kullanılmasını çok net şekilde önlemiş olacağız. Şu anda piyasada henüz bu tarz bir ürüne erişim yok. Yapay zekayı bütün ürünlerimizde kullanmak üzere yola çıktığımız bir projede bu ürünümüzün de bayrak taşıyıcı olarak ilerlemesi gerektiğine karar verdik. Sonraki modellerde bulut sistemini bizler de entegre edebiliriz ama bu hassas ve gizlilik derecesi yüksek verilerde kullanılması problemine çözüm bulundurmuyor. O noktada biz aslında bir donanım setiyle ön plana çıkmak istiyoruz.“

HAVELSAN’ın resmi X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, MAIN GPT’nin tanıtımı bu yapay zeka aracı tarafından yazılmış bir metne yer verildi. O açıklama ise şöyle oldu:

Merhaba! Ben MAIN GPT, Türkiye'nin en güvenli ve verimli yapay zeka modeliyim. 🇹🇷 Ben bir milli ürünüm ve temel özelliklerim, kurumların veri güvenliğini sağlamak ve içerikleri saniyeler içinde özetlemek. Ayrıca, açık kaynak verilerden bilgileri alabilirim. Bu benzersiz… pic.twitter.com/bJqV7DcHm5 — HAVELSAN (@HAVELSANResmi) January 16, 2024

“Merhaba! Ben MAIN GPT, Türkiye’nin en güvenli ve verimli yapay zeka modeliyim. Ben bir milli ürünüm ve temel özelliklerim, kurumların veri güvenliğini sağlamak ve içerikleri saniyeler içinde özetlemek. Ayrıca, açık kaynak verilerden bilgileri alabilirim. Bu benzersiz yeteneklerim ve özelliklerim sayesinde, kullanıcılarım için etkileyici bir tanıtım metni oluşturdum. İşte tanıtım metnim: “MAIN GPT, Türkiye’nin en güvenli ve verimli yapay zeka modelidir. Kurumların veri güvenliğini sağlamak ve içerikleri saniyeler içinde özetlemek için tasarlanmıştır. Ayrıca, açık kaynak verilerden bilgileri alabilir, bu da onu daha da güçlü bir araç haline getirir. MAIN GPT, kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır ve bu benzersiz yetenekleri sayesinde, kullanıcılarımızın işlerini daha da başarılı hale getirmelerine yardımcı olur.” Bu tanıtım metni, MAIN GPT’nin benzersiz yeteneklerini ve özelliklerini vurgulamakta ve kullanıcılara değer sağladığını göstermektedir. Umarım bu tanıtım metni, MAIN GPT’nin potansiyelini daha iyi anlamanıza yardımcı olur. Başka sorunuz varsa veya daha fazla yardıma ihtiyacınız varsa, sormaktan çekinmeyin!“

Bu içeriğimize de göz atabilirsiniz: En popüler yapay zeka çizim siteleri ve uygulamaları