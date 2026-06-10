Meta boyun eğdi: WhatsApp’ta rakip yapay zekaları ücretsiz sunmak zorunda kalacak

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Avrupa Komisyonu, Meta'nın WhatsApp Business altyapısında kendi asistanı Meta AI'ı kayırdığını öne sürüyor.

AB, ChatGPT gibi rakipleri engellediği gerekçesiyle antitröst soruşturması yürütüyor.

Meta'nın 5 iş günü içinde rakip yapay zeka servislerine WhatsApp Business API'lerini ücretsiz açması bekleniyor.

Karara sert bir tepki gösteren Meta, konuya ilişkin itirazda bulunacağını bildirdi.

Teknoloji devi Meta, Avrupa Birliği’nde rakip yapay zeka hizmetlerinin WhatsApp Business’a ücretsiz erişmesine bir kez daha izin vermek zorunda kalacak. Bu dikkat çekici karar, Mark Zuckerberg liderliğindeki grubun mesajlaşma platformu ve yapay zeka hizmetleri pazarındaki hakim konumunu kötüye kullanma olasılığına ilişkin Avrupa Komisyonu’nun yürüttüğü antitröst soruşturmasının bir parçası olarak karşımıza çıkıyor.

Brüksel’e göre Meta’nın rakip yapay zeka sohbet robotlarını WhatsApp altyapısına erişimini kısıtlayarak kendi Meta AI asistanını tercih ettiği iddia ediliyor. Bu önlem geçici olsa da soruşturma devam ederken şirketin önceki koşulları hızla geri getirmesi talep ediliyor.

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Reuters’ın haberine göre AB tarafından yürütülen soruşturma ABD merkezli girişim şirketi The Interaction Company, Fransız şirketi Agentik ve kimliği belirsiz bir İspanyol rakip de dahil olmak üzere sektördeki çeşitli şirketlerin şikayetleri üzerine başlatıldı.

Komisyonun odak noktası, şirketlerin sistemlerini mesajlaşma platformuyla entegre etmelerini sağlayan araçlar olan WhatsApp Business API’lerine erişim olarak karşımıza çıktı. Geçen yılın Ekim ayında Meta rakip yapay zeka hizmetlerine erişimi engellemişti.

Alınan kararla birlikte bu platformların uygulamada varlığını devam ettirebilmesi için mesaj başına Meta’ya ücret ödemesi gerekli kılınmıştı. Fakat şirketin kendi asistanı Meta AI’ın entegrasyonu sürdürülmüştü.

Mart ayında Meta erişimi yeniden açmak zorunda kaldı. Fakat Brüksel’e göre rakiplerin karşılayamayacağı kadar yüksek ücretler uyguladı. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Rekabet Kurumu Komiseri Teresa Ribera, Meta’nın gerekçelerinin ikna edici bulunmadığını bildirdi.

AB’ye göre WhatsApp’ın yapay zeka destekli asistanlar pazarında Meta’nın konumunu yapay olarak güçlendirmek için kullanılması riski bulunuyor. Brüksel, sektörün kritik bir aşamada olduğuna ve sohbet botları ile üretken sistemlerin milyonlarca Avrupalı ​​kullanıcının dijital hizmetlere erişiminde merkezi araçlar haline geleceğine inanıyor.

Alınan bu tedbir, soruşturma sonuçlanana kadar ya da en geç Haziran 2029’a kadar yürürlükte kalacak. Meta beş iş günü içinde, geçen Ekim ayında getirilen kısıtlamalardan önce rakipleri için geçerli olan aynı API erişim koşullarını geri yüklemek zorunda kalacak.

Son olarak Meta, AB’nin bu kararına açıkça itiraz etti. Şirket, Brüksel’in normalde ücret gerektiren ticari bir hizmetin ücretsiz kullanımını dayattığını ve OpenAI gibi teknoloji devlerini kayırdığını iddia ediyor.