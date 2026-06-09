Google, AI Plus paketinin fiyatını düşürüp depolama alanını 2 katına çıkardı

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Google, Gemini modellerine erişimi artırmak amacıyla AI Plus abonelik planının aylık ücretini 8 dolardan 5 dolara indirdiğini duyurdu.

Şirket aynı zamanda paketin sunduğu 200 GB depolama kapasitesini ikiye katlayarak 400 GB seviyesine yükseltti.

Güncellemeyle beraber abonelere Daily Brief asistanı ve Gemini Omni gibi yepyeni yapay zeka araçları da sunulmaya başlandı.

Google, en uygun fiyatlı yapay zeka abonelik servisi olan “Google AI Plus” paketinde önemli bir değişiklik gerçekleştirdi. Kullanıcılarının Gemini modellerine erişimini kolaylaştırmak isteyen teknoloji devi firma, paketin aylık ücretini 8 dolardan 5 dolara düşürdü.

Ayrıca kullanıcılara sunulan depolama alanı da 200 GB seviyesinden 400 GB kapasitesine çıkarılarak ikiye katlandı. Google, söz konusu değişikliği, kullanıcılarına göndermiş olduğu bir mail ile birlikte duyurdu.

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Google AI Plus paketinin fiyatı düştü, avantajlar arttı

Ocak 2026 tarihinde kullanıma sunulan Google AI Plus paketi, şirketin en yetenekli sohbet robotu Gemini 3 Pro, görüntü üretme modeli Nano Banana Pro ve derin araştırma aracı Deep Research gibi gelişmiş özelliklerine daha uygun maliyetle ulaşma imkanı tanıyor.

Önceden yalnızca yüksek fiyatlı AI Pro paketinde yer alan bu özellikler, daha az kullanım limitleri karşılığında AI Plus kullanıcılarına sunulmuş durumda. Google I/O 2026 etkinliğinin ardından sunulan fırsatlar giderek daha cazip hale geliyor. Şirket, yapay zeka destekli e-posta araçlarını ve kullanıcının gününü özetleyen yeni Daily Brief asistanını da paket kapsamına dahil etti.

Aynı zamanda herhangi bir girdiden video oluşturabilen en yeni yapay zeka modeli Gemini Omni de erişime açıldı.

Yeni fiyatlar faturalara ne zaman yansıyacak?

Google’ın yapay zeka aboneliklerinden sorumlu Ürün Lideri Vikas Kansal, paylaştığı bir gönderide kullanıcılara müjdeyi verdi. Kansal’ın açıklamalarına göre, mevcut aboneler ekstra depolama alanlarını önümüzdeki birkaç gün içinde kullanmaya başlayacak.

Güncellenen düşük fiyatlandırma ise bir sonraki fatura döneminden itibaren geçerli olacak. Yarı fiyatına iki kat daha fazla depolama alanı sunan pakete doğrudan şirketin resmi web sitesi üzerinden kayıt yaptırmak mümkün.

Öte yandan Google, kullanıcılarına gönderdiği mailde şu ifadeleri kullandı:

“Google AI Plus planınızda bazı değişiklikler yapılıyor. Bu güncellemeler arasında daha fazla depolama alanının yanı sıra planınıza dahil olan kullanım sınırlarında yapılacak değişiklikler de yer alıyor. Daha fazla depolama alanı: AI Plus planınıza dahil olan bulut depolama alanını 200 GB’tan 400 GB’a çıkarıyoruz. Bu yeni depolama alanı sınırını önümüzdeki birkaç gün içinde hesabınızda göreceksiniz. Gemini uygulamasında kullanım sınırları: Gemini uygulamasına isteminizin karmaşıklığını, kullandığınız özellikleri ve sohbetinizin uzunluğunu dikkate alan, işlem gücüne dayalı kullanım sınırları getiriyoruz. Kullanım sınırınız, haftalık sınırınıza ulaşana kadar her 5 saatte bir yenilenir. AI Plus abonesi olarak, abone olmayanlara kıyasla 2 kat daha yüksek kullanım sınırınız olacak. Yapay zeka kredileri: Ürün tabanlı kullanım sınırı modeli, Flow ve Antigravity ile başlayarak diğer ürünlerde de kullanıma açılıyor. Aylık temel planınıza artık 200 yapay zeka kredisi dahil edilmeyecek olsa da yeni kullanım sınırı modeli, alışkın olduğunuz deneyimi sürdürmenize olanak tanıyacak.”