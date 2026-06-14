ChatGPT Türkiye fiyatlarına dev zam: Yerel fiyat avantajı sona erdi

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ChatGPT'nin Türkiye'deki abonelik paketlerinde yerel fiyat avantajı kaldırılarak büyük oranda fiyat artışına gidildi.

En çok tercih edilen ChatGPT Plus aboneliğinin ücreti yüzde yüzlük bir artışla 499,99 TL seviyesinden 999,99 TL'ye çıkartıldı.

Genişletilmiş token kapasitesi sunan Pro paketi 9.999,99 TL'ye ulaşırken, giriş seviyesindeki Go paketinin fiyatında değişime gidilmedi.

Popüler yapay zeka sohbet robotu ChatGPT, Türkiye’deki kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir fiyat artışına imza atarak yıllardır süren yerel fiyatlandırma politikasına veda etti.

Yapay zeka devi OpenAI’ın kullanıcılara sunduğu popüler abonelik seçenekleri yeni bir fiyat artışıyla karşı karşıya kaldı. ChatGPT’nin App Store mağazasındaki güncellemeye göre, Türkiye’deki kullanıcılar artık maliyetleri çok daha derinden hissedecek. Yıllardır süregelen bölgesel fiyat avantajı tamamen ortadan kalkmış durumda.

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ChatGPT Plus aboneliği iki katına çıktı

Yaklaşık üç yıldır mobil uygulamalarda 499,99 TL seviyesinden sunulan ChatGPT Plus paketi, yapılan değişikliğin ardından 999,99 TL’ye yükseldi. Web platformunda aylık 20 dolarlık sabit fiyat tarifesi uygulanırken, yerel pazardaki fiyat farkı kapanmış oldu. Güncellenen yüksek rakamların sadece iOS cihazlarla sınırlı kalmadığı, Android telefonlara da aynı şekilde yansıdığı görülüyor.

Pro paketinde rekor artış yaşandı

Sadece bireysel kullanıcılar değil, genişletilmiş kullanım imkanlarıyla öne çıkan ChatGPT Pro seçeneğini tercih edenler de artıştan nasibini aldı. Eskiden 7 bin 999,99 TL karşılığında satın alınabilen 20 kat daha geniş token kapasiteli gelişmiş abonelik, yeni dönemde 9 bin 999,99 TL seviyesine ulaştı. 5 kat fazla token kapasiteli sürümün fiyatı ise artık 5 bin 299,99 TL’ye yükseldi.

Öte yandan OpenAI’ın en uygun fiyatlı alternatifi olan ChatGPT Go paketinde herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Müşteriler giriş seviyesindeki temel pakete web ortamında 6 dolar, mobil uygulamalarda ise 249,99 TL ödemeye devam edecek.