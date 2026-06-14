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    ChatGPT Türkiye fiyatlarına dev zam: Yerel fiyat avantajı sona erdi

    Popüler yapay zeka sohbet botu ChatGPT Türkiye fiyatı zamlandı. Kullanıcılar artık uygulama için en az 999,99 TL ödeyecek.
    ChatGPT
    Görsel: CNET
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    • ChatGPT'nin Türkiye'deki abonelik paketlerinde yerel fiyat avantajı kaldırılarak büyük oranda fiyat artışına gidildi.
    • En çok tercih edilen ChatGPT Plus aboneliğinin ücreti yüzde yüzlük bir artışla 499,99 TL seviyesinden 999,99 TL'ye çıkartıldı.
    • Genişletilmiş token kapasitesi sunan Pro paketi 9.999,99 TL'ye ulaşırken, giriş seviyesindeki Go paketinin fiyatında değişime gidilmedi.

    Popüler yapay zeka sohbet robotu ChatGPT, Türkiye’deki kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir fiyat artışına imza atarak yıllardır süren yerel fiyatlandırma politikasına veda etti.

    Yapay zeka devi OpenAI’ın kullanıcılara sunduğu popüler abonelik seçenekleri yeni bir fiyat artışıyla karşı karşıya kaldı. ChatGPT’nin App Store mağazasındaki güncellemeye göre, Türkiye’deki kullanıcılar artık maliyetleri çok daha derinden hissedecek. Yıllardır süregelen bölgesel fiyat avantajı tamamen ortadan kalkmış durumda.

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    ChatGPT Plus aboneliği iki katına çıktı

    Yaklaşık üç yıldır mobil uygulamalarda 499,99 TL seviyesinden sunulan ChatGPT Plus paketi, yapılan değişikliğin ardından 999,99 TL’ye yükseldi. Web platformunda aylık 20 dolarlık sabit fiyat tarifesi uygulanırken, yerel pazardaki fiyat farkı kapanmış oldu. Güncellenen yüksek rakamların sadece iOS cihazlarla sınırlı kalmadığı, Android telefonlara da aynı şekilde yansıdığı görülüyor.

    ChatGPT Türkiye fiyatı
    ChatGPT Türkiye fiyatları zamlandı. Kaynak: App Store

    Pro paketinde rekor artış yaşandı

    Sadece bireysel kullanıcılar değil, genişletilmiş kullanım imkanlarıyla öne çıkan ChatGPT Pro seçeneğini tercih edenler de artıştan nasibini aldı. Eskiden 7 bin 999,99 TL karşılığında satın alınabilen 20 kat daha geniş token kapasiteli gelişmiş abonelik, yeni dönemde 9 bin 999,99 TL seviyesine ulaştı. 5 kat fazla token kapasiteli sürümün fiyatı ise artık 5 bin 299,99 TL’ye yükseldi.

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    Öte yandan OpenAI’ın en uygun fiyatlı alternatifi olan ChatGPT Go paketinde herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Müşteriler giriş seviyesindeki temel pakete web ortamında 6 dolar, mobil uygulamalarda ise 249,99 TL ödemeye devam edecek.

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    Ömer Faruk Doğan

    Ömer Faruk, en büyük ilgi alanı olan teknoloji tutkusunu, sadece bir tüketici değil, aynı zamanda içerik üreticisi olarak da devam ettiriyor. Şu ana kadar birçok teknoloji sitesinde editörlük yaptı ve içeriklerini Webmasto okuyucularıyla buluşturuyor.

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