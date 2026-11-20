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GTA 6, 19 Kasım 2026'daki çıkışının ardından ön siparişlerle birlikte ilk gününde tahmini 24,58 milyon kopya sattı ve 2,36 milyar dolar gelir elde etti.

Sensor Tower'ın verilerine göre satışların yaklaşık dörtte üçü PlayStation 5'ten geldi, GTA 5 ise ilk gününde 11,21 milyon kopya satmıştı.

Rockstar ve Take-Two henüz resmi satış rakamı açıklamadı, oyun Türkiye'de 3.999 TL'den başlayan fiyatla satılıyor.

GTA 6, 19 Kasım 2026 Perşembe günü PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için çıktıktan sonra ilk satış tahminleri de gelmeye başladı. Tahminlere göre oyun, ön siparişlerle birlikte ilk günün sonunda 24,5 milyonu aşkın kopya sattı ve 2,36 milyar dolar gelir elde etti. Rakamlar doğruysa GTA 6, oyun tarihinin en hızlı satan oyunu olmanın ötesinde tarihin en büyük eğlence lansmanı oluyor.

Bu veriler Rockstar Games’ten değil, oyun ve uygulama pazarını izleyen araştırma şirketi Sensor Tower’dan geliyor. Rockstar ve ana şirketi Take-Two Interactive henüz resmi bir satış rakamı açıklamadı, yalnızca oyuna olan talebin “benzeri görülmemiş” düzeyde olduğunu söylemekle yetindi.

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GTA 6 kaç kopya sattı?

Sensor Tower’ın GTA 6 satış takibine göre oyun ilk günün sonunda 24,58 milyon kopyaya ulaştı. Bu rakam, ön siparişleri ve çıkış günü yapılan satışları birlikte kapsıyor. Şirket, oyunun ön sipariş verilerini haftalardır günlük olarak güncelliyordu.

Satışların yaklaşık dörtte üçü PlayStation 5’ten geldi. Buna göre PS5’te yaklaşık 18,4 milyon, Xbox Series X|S’te ise 6,15 milyon kopya satıldı. Sensor Tower tahminlerini e-posta makbuzu verilerine, milyonlarca kişiyi günlük olarak izleyen istatistik kaynaklarına ve PlayStation ile Xbox’taki herkese açık oyuncu profillerine dayandırıyor. Şirket ayrıca GTA 6’nın oyuncuların diğer tek oyunculu oyunlara ayırdığı süreyi yüzde 10 azaltacağını öngörüyor.

GTA 5’in rekoru ikiye katlandı

Karşılaştırma için 2013’te çıkan GTA 5’in ilk gün rakamlarına bakmak yeterli. VGC’nin haberine göre GTA 5 ilk gününde yaklaşık 11,21 milyon kopya satmış ve 815 milyon dolar gelir elde etmişti. Oyun 1 milyar dolar sınırını ise üç günde geçmişti. GTA 6 bu rakamları kopya sayısında iki katın üzerine, gelirde ise neredeyse üç katına taşıyor.

Oyun İlk gün satışı İlk gün geliri GTA 6 (2026, tahmini) 24,58 milyon kopya 2,36 milyar dolar GTA 5 (2013) 11,21 milyon kopya 815 milyon dolar

Rakamlar sinema gişeleriyle karşılaştırıldığında daha da çarpıcı hale geliyor. Bu yılın en çok hasılat yapan filmi Spider-Man: Brand New Day, vizyondaki tüm süresi boyunca 2,5 milyar dolar kazandı. GTA 6 ise bu rakama tek günde yaklaştı. Avengers: Endgame’in 1,22 milyar dolarlık açılış haftası rekoru da geride kaldı. Üstelik geliştirme maliyetinin 1 ile 2 milyar dolar arasında olduğu tahmin edilen oyun, bütçesini ilk gününde çıkarmış görünüyor.

İndirme trafiği de rekor kırdı

Oyunun çıkışı internet altyapısına da yansıdı. BBC’nin haberine göre Cloudflare, İngiltere’de PS5 indirmelerinin çıkış saatlerinde normal seviyenin 8,6 katına çıktığını tespit etti. Oyunun ilk açıldığı Yeni Zelanda’da ise indirmeler çıkıştan dört saat önce 14,8 kata ulaştı, bu da bazı oyuncuların erken erişim için bölge değiştirdiğine işaret ediyor. Rockstar’ın çevrim içi hizmetlerine giden trafik de Avustralya’da normalin 11,2 katına, ABD’nin doğu kıyısında 9,3 katına yükseldi.

212 GB’lık oyunu aynı anda indirmeye çalışan milyonlarca oyuncu, İngiltere’de Virgin Media O2’nin akşam trafik rekorunu da kırdı. Aynı yoğunluk, oyunun çıkış gecesi PlayStation Network’te yaşanan kesintide de etkili olmuştu.

Türkiye fiyatı ve sıradaki adımlar

GTA 6, Türkiye’de PlayStation Store ve Microsoft Store’da Standart sürümde 3.999 TL, Ultimate Edition’da ise 4.999 TL’ye satılıyor. İki sürüm arasındaki farklar GTA 6 Standart ve Ultimate sürüm rehberinde ayrıntılı olarak yer alıyor. Türkiye’deki satışlara ilişkin bir veri ise paylaşılmadı.

Araştırma şirketi Niko Partners, GTA 6’nın yıl sonuna kadar dünya genelinde 3 milyar doları aşan satış yapmasını bekliyor. Rockstar henüz oyunun PC sürümü ve çok oyunculu modu için bir tarih vermedi.