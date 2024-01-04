GTA 5, Xbox Game Pass’e veda ediyor

2013 yılında piyasaya çıkan GTA 5 yıllar geçmesine rağmen hala daha popülaritesini kaybetmedi. Rockstar Games ekibi, 2025’te yeni nesil konsol cihazlarında yayınlanması beklenen GTA 6 oyununu karşımıza çıkaracak. Grand Theft Auto serisinin yeni üyesi için kullanıcılar bir süre daha beklemek zorunda kalırken, birçok oyuncu hala daha 11 yıllık GTA 5’i oynamaya devam ediyor. Fakat ne yazık ki Xbox Game Pass, GTA 5 oyununu kütüphanesinden kaldırmaya hazırlanıyor. Bu durumun GTA 5’in aktif oyuncu sayısını ciddi bir şekilde etkileyeceği tahmin ediliyor.

Rockstar Games’in hala eskimeyen açık dünya tabanlı aksiyon-macera oyunu GTA 5, geçen yılın Temmuz ayında Xbox Game Pass abonelerine ücretsiz bir şekilde sunulmaya başlanmıştı. Fakat maalesef oyun, çok yakında platforma veda edecek. İlk olarak 2020 yılında Game Pass’e gelen bu yapım, birkaç ay sonrasında sürpriz bir şekilde kütüphaneden kaldırılmıştı. Abonelerden tepki çeken bu hamle, önümüzdeki günlerde yeniden yaşanacak.

GTA 5 ne zaman Xbox Game Pass’ten kaldırılacak?

Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre Xbox Game Pass hizmeti bu ayın ilk yarısında kütüphanesine 8 yeni oyun dahil edecek. Bu oyunlar arasında Assassin’s Creed Valhalla ve Resident Evil 2 Remake gibi ilgi çekici yapımlar da yer alacak. Fakat ne yazık ki platform, yine aynı dönemde kütüphanesinde sergilediği bazı oyunlara veda edecek.

Geçen yılın Temmuz ayında bulut ve konsol platformlarına yönelik olarak Xbox Game Pass hizmetine dahil olan GTA 5 oyunu 5 Ocak tarihinde platformdan kaldırılacak. Fakat yine de oyuncular, oyunları kütüphaneden silinmeden önce yarım kalan görevleri tamamlamak ve oyuna devam edebilmek için yüzde 20 oranında bir indirimden yararlanabilecek.

Elbette ki bu ay Xbox Game Pass’e veda edecek tek oyun GTA 5 olmayacak. Rockstar Games imzalı popüler oyunun yanı sıra dört sevilen oyun daha platformdan kaldırılacak. Bu oyunlar arasında bulut, konsol ve PC platformlarında yer alan Garden Story, MotoGP 22, Persona 4 Golden ve Persona 3 Portable oyunları karşımıza çıkıyor. 15 Ocak tarihinde bu dört oyunun da platformdan ayrılacağı belirtiliyor.

Xbox Game Pass hizmeti şu anda Türkiye’de ayda 159 TL, hem bilgisayar hem de konsoldan erişim için ise 209 TL’den elde edilebiliyor.