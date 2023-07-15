Google’ın sohbet robotu Bard’a Türkçe dil desteği geldi

Teknoloji devi Google, OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT yapay zeka sohbet robotunun hızla yükselmesine cevap olarak bu yılın Şubat ayında yeni AI hizmeti Bard ile hayranları karşısına çıktı. Mart ayına geldiğimizde resmi olarak kullanıcılara sunulmaya başlanan platform, ne yazık ki şimdiye kadar Türkçe dil desteğine sahip değildi. Ancak Bard nihayet son güncellemeyle birlikte Türkçe desteği aldı. Ülkemizdeki internet kullanıcıları artık diledikleri gibi rahat bir şekilde hizmetten faydalanmaya başlayabilecek.

Google’ın yapay zeka tabanlı sohbet robotu Bard, geç de olsa nihayet Türkçe dil desteğine ulaştı. Şirketin bu robotu dilimize çevirmesi, testlerini gerçekleştirmesi ve uygulamaya alması ne yazık ki biraz zaman aldı. Resmi lansmanla beraber artık ülkemizdeki kullanıcılar Bard’ı mobil tarayıcı ve masaüstünden rahatlıkla Türkçe sorular sorarak ve aynı şekilde yanıtlar alarak kullanma şansına sahip olabilecek. Bunun için kullanıcıların herhangi bir ek ayar yapmalarına gerek yok. Bard’a giriş yaptığınızda dil desteği otomatik bir şekilde karşınıza çıkacak.

Türkçe dil desteği alan Bard yeni özelliklere kavuştu

Yeni özellikleri ile karşımıza çıkan Bard, yalnızca Türkçe dil desteği değil, başka ilgi çekici fonksiyonlara da ev sahipliğinde bulunmaya başladı. Google tarafından açıklanan bilgiler doğrultusunda platformda cevapları 40 dilde yüksek sesle okuma imkanı sağlanıyor.

40 dilin tümü için platformdaki son ve sabitlenmiş konuşmalar ayrılabilecek. Python kodunu Replit’e aktarma, kullanıcı tarafından aranan içeriklerin linkler aracılığıyla paylaşılması, Bard’ın yanıtlarını ve yanıt stilini basit, uzun, kısa, profesyonel ya da gündelik gibi seçenekler ile değiştirme ve aynı zamanda Google Lens’teki görsellerden yararlanma gibi ayrıcalıklar sunulmaya başlanacak.

Bard’a gelen önemli bir diğer yenilik ise cevaplar için her zaman üç seçenek sunulması oluyor. Google’a göre bu özellik, ilk öneri kullanıcılar için pek de tatmin edici gelmezse, kullanıcılara daha fazla alternatif sunmanın bir yolu olarak karşımıza çıkacak. Öte yandan Bard yeni bir sekmede sohbet konusunda ayrı bir arama yapmanızı sağlayan bir Google düğmesine de kavuştu.

Bard henüz nispeten yeni bir teknoloji olmasına rağmen bazı tartışmalara dahil olduğunu belirtmekte yarar var. Hizmetin askıya alınmasını talep eden ve Google’ın ChatGPT’ye rakip geliştirmeyi hızlandırmak için etik ilkelerden vazgeçtiğini iddia eden bazı çalışanlar tarafından “işe yaramaz ve tehlikeli” olarak nitelendirdiğini belirtelim. Ayrıca sohbet robotu, ABD’de yapay zekasını eğitmek için kişisel verileri çalmakla suçlanarak dava edilmişti. Buna tepki gösteren şirket, hakkında çıkan suçlamaları “temelsiz” bularak iddiaları reddetmişti.