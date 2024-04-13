Siber saldırılar rekor seviyeye ulaştı: En çok hangi sektörler etkilendi?

2024 yılının ilk çeyreğinde siber saldırılar rekor seviyeyi gördü. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte dijital mecralarda gizlilik ve güvenlik tedbirleri daha sıkı bir şekilde alınmaya devam ederken; ne yazık ki hacker grupları da farklı yöntemlere yönelerek birey ve kurumların açıklarını göz etmeye başladı. Her gün daha da endişe verici bir hale gelen bu saldırılar genellikle ağır sonuçlar doğurdu.

CheckPoint raporuna göre yılın ilk çeyreği, bu anlamda kayda değer bir artışa şahit oldu. Araştırma şirketi, “hem sıklığı hem de tehditlerin doğası açısından siber saldırı oranında dikkat çekici bir değişim görüldü” açıklamasında bulundu. Peki ya bu saldırılardan en çok etkilenen sektörler hangileri oldu? İşte detaylar…

Siber saldırılarda yüzde 28 artış görüldü

Raporda yer alan bilgilere göre 2024 yılının ilk çeyreğinde, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 28’lik olağanüstü bir artış yaşandı. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında ise yüzde 5 oranında artışa işaret edildi. Ortalama bir kuruluşun haftada 1.308 kez hack saldırısına uğradığı dile getirildi. Konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

“Bu artış sadece bir sayı değil, aynı zamanda kalıcı ve gelişen tehdit manzarasının keskin bir hatırlatıcısıdır ve 2023’ün 4. çeyreğine göre yaşanan önemli artış, siber tehditlerde endişe verici hızlı bir artış eğilimini vurgulamaktadır.”

En çok siber saldırıya maruz kalan sektörler belli oldu

En çok siber saldırıya maruz kalan sektörlerin başında eğitim ve araştırma kurumları geliyor. Bu sektörlerde haftada yaklaşık 2 bin 454 hack saldırısı görüldüğü aktarılıyor. Öte yandan hükümet ve askeri kuruluşların haftalık yaklaşık 1.692 siber saldırıyla karşı karşıya kaldığı, sağlık sektöründe ise haftada ortalama 1.605 hack olayının meydana geldiği belirtildi.

“Bölgesel olarak Afrika, kuruluş başına haftada ortalama 2.373 saldırıyla ön plana çıktı. Bu oranlar 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 20’lik bir artışa işaret ediyor. Bunun aksine Latin Amerika yüzde 20’lik bir düşüş görüldü. Meydana gelen bu düşüş belki de odaklanmada bir değişim ya da gelişmiş savunma sistemlerinden kaynaklanıyor.”

Son olarak CheckPoint ekibi kişi, kurum ve devletlerin bu noktada alabileceği bazı önlemlere de değindi. Bununla ilgili olarak araştırmacılar şu tavsiyelerde bulunarak raporunu tamamladı: