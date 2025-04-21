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    Google, Android 16’yı daha renkli bir hale getirmeye çalışıyor

    Google, Android 16 işletim sisteminde Ayarlar sayfası için daha renkli ve canlı simge tasarımlarını test ediyor.
    Android 16
    • Android 16 ile birlikte Ayarlar uygulaması artık daha renkli ve canlı bir hale gelecek.
    • Şimdiye kadar bu sayfada yer alan ikonlar gri renkli bir görünüme sahipti.
    • Fakat yeni güncelleme ile birlikte simge tasarımları rengarenk hale getiriliyor.

    Teknoloji devi Google, Android deneyimini daha çekici hale getirmeyi planlıyor. Bu bağlamda Ayarlar uygulaması görsel bir makyaja kavuşuyor. Kullanıcılara sunulan küçük iyileştirme, arayüzün daha renkli ve canlı bir görünüme kavuşmasına yardımcı oluyor.

    Ortaya çıkan son raporlar, Ayarlar ana ekranının artık daha renkli olacağına işaret ediyor. Her öğe dairesel renkli bir arka planda kendi simgesine sahip olmaya başlayacak. Android 16’nın yayınlanması ile birlikte bu değişiklik hayatımıza girecek.

    Ayarlar uygulamasındaki simgeler renklendiriliyor

    AndroidAuthority’nin haberine göre Android 16 Beta 4 sürümü henüz kullanıcı arayüzünde önemli değişiklikler getirmedi. Fakat Ayarlar uygulamasında küçük ama dikkat çekici bazı dokunuşlara yer verildi. Önceki sade ve gri ikonların yerini artık renkli dairesel ikonlar almaya başladı.

    Bu değişiklik sayesinde arayüz daha kullanıcı dostu ve daha net görünüyor. Ayarlar arasındaki gezinme kullanıcı için daha anlaşılır ve ilgi çekici hale geliyor. Android 16’nın yeni Ayarlar ikonları şu şekilde karşımıza çıkacak:

    Android 16 Ayarlar simgeleri
    Soldaki mevcut Ayarlar sayfası görünümü, sağdaki ise Android 16 ile gelecek renklendirilmiş hali / kaynak: AndroidAuthority

    Fakat yine de hala bazı istisnalar karşımıza çıkmaya devam ediyor. Örnek vermek gerekirse Dijital Bakiye ve Ebeveyn Denetimleri sayfalarının simgeleri gri renkte kalmayı sürdürüyor. Bunun nedeni ise bu simgelerin doğrudan Ayarlar tarafından değil, harici Dijital Sağlık uygulaması tarafından sağlanması olarak belirtiliyor.

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    Bu tür detaylar bile Google’ın hala tasarım üzerinde ince ayar yaptığını ve renkli simgelerin muhtemelen Android 16’nın ilk kararlı sürümünde yer almayacağını gösteriyor. Yeni Ayarlar’ın daha sonra üç aylık sistem güncellemeleri sırasında bu yenilikle karşılaşmamız olası duruyor.

    Android 16 Beta güncellemeleri artık daha fazla modelde desteklenmeye başladı. Aynı zamanda Google’ın yeni işletim sistemi, cihazınızın pilini tüketen uygulamalara karşı yeni bir önlem getirecek.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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