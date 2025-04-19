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    Android 16 Beta artık daha fazla cihazda destekleniyor: İşte uyumlu modeller

    Android 16 Beta güncellemeleri artık Honor, Xiaomi, Vivo, OnePlus, Realme ve Redmi gibi daha fazla markanın modellerinde destekleniyor.
    Android 16
    • Android 16 Beta güncellemeleri artık daha fazla cihazda destekleniyor.
    • Şimdiye kadar bu güncellemelere yalnızca Google Pixel telefonlar ulaşabiliyordu.
    • Fakat Android 16 Beta 4 ile birlikte Honor, iQOO, Lenovo, OnePlus, OPPO, Realme, Vivo ve Xiaomi gibi markalar da Beta güncellemelerinden yararlanmaya başladı.

    Teknoloji devi Google yakın zamanda Android 16 Beta 4 sürümünü yayınladı. Sunulan yazılım aynı zamanda bu neslin Beta programı kapsamında planlanan son güncelleme olarak biliniyor. Bu sürüm platform kararlılığının doğrulandığı ikinci sürümü temsil ediyor. Bu da geliştirici arayüzlerinin ve sistemin uygulamalara yönelik davranışının artık nihai olduğu anlamına geliyor.

    Geliştiriciler artık Android 16’yı hedefleyen uygulamalarını doğrudan Play Store’da yayınlamaya başlayabilir. Google’ın yeni işletim sisteminin resmi olarak yayınlanmasından önce denemek istiyorsanız ancak bir Pixel telefonunuz yoksa bile buna ulaşabileceksiniz.

    Android 16 Beta hangi telefonlarda kullanılabiliyor

    Android 16’nın Beta sürümü artık geliştiricilerin uygulamalarını test edebileceği birden fazla cihazda kullanılabilir. AndroidAuthority tarafından aktarılan bilgilere göre nihayet Google Pixel telefon serisinin dışındaki bazı şanslı modeller de bu güncellemeyi destekleyecek.

    Android 16

    Android 16 Beta şu anda Honor, iQOO, Lenovo, OnePlus, OPPO, Realme, Vivo, Xiaomi ve diğer üreticilerin akıllı telefonlarında ve tabletlerinde kullanılabilir durumda. Paylaşılan bilgilere göre desteklenen modellerin listesi şu şekilde sıralanıyor:

    • Honor Magic 7 Pro
    • Vivo X200 Pro
    • iQOO 13
    • Lenovo Yoga Tab Plus
    • OnePlus 13
    • OPPO Find X8
    • Realme GT 7 Pro
    • Xiaomi 14T Pro
    • Xiaomi 15
    • Redmi K70 Ultra
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    Fakat yine de bunun henüz günlük kullanıma uygun olmayan bir test sürümü olduğunu belirtmek isteriz. Kurulum öncelikle Beta sürümünden ne beklemeleri gerektiğini bilen ileri düzey kullanıcılar, geliştiriciler ve teknoloji meraklıları için uygundur. Aksi halde istemediğiniz birtakım hatalarla karşılaşabileceğinizi hatırlatalım.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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