Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler İnternet

    Google’dan Gmail için önemli güvenlik hamlesi: SMS kodlarına veda

    Teknoloji devi Google, Gmail için önemli bir güvenlik hamlesinde bulunarak SMS kodları yerine QR kodu ile doğrulamaya geçiş yapacak.
    Gmail
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    • Google, Gmail'in güvenlik sisteminde önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.
    • Gmail sözcüsü Ross Richendrfer'ın paylaştığı bilgilere göre çift faktörlü doğrulama için yakında SMS sistemine veda edilecek.
    • Şirket bunun yerine QR kodu ile doğrulama sistemiyle yoluna devam edecek.

    Yıllardır mesajlaşmanın vazgeçilmezi olan SMS, yerini artık daha yenilikçi ve güvenli çözümlere bırakıyor. Çift aşamalı doğrulama gibi bazı işlemlerde de yaygın olarak kullanılıyor. Birçok servis hala iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) için SMS’e güveniyor.

    Teknoloji devi Google, artık modası geçmiş kabul edilen SMS doğrulama sistemini terk ederek, Gmail hesaplarının korumasını yenilemeye karar verdi. Google’ın, Gmail’in iki faktörlü kimlik doğrulaması için SMS yoluyla doğrulama kodu göndermeyi ortadan kaldırmayı planladığı söyleniyor. Forbes’ın haberine göre bu konuda onay doğrudan Gmail sözcüsü Ross Richendrfer’den geliyor.

    Gmail neden SMS kodu doğrulamasından vazgeçiyor?

    Bu tercihin temel nedeni, SMS ile ilgili artan suiistimallere karşı daha güvenli olduğu düşünülen ve QR kodlarına geçiş yapılmasıdır. SMS kodlarının görünürdeki kolaylığı bazı sorunları da beraberinde getiriyor.

    SMS kodu ile doğrulama sistemi kimlik avına karşı savunmasız olarak biliniyor. Ayrıca güvenlik telefon operatörüyle yakından ilgili oluyor. Numara taşındığında SMS koruması ortadan kalkıyor. Bu gibi durumlarda kullanıcılar onay sisteminden ne yazık ki mahrum kalarak mağdur hale geliyor.

    Gmail

    Google önümüzdeki aylarda telefon numarası doğrulama sisteminde değişiklik yapacağını duyurdu. Numarayı girip klasik altı haneli kodu almak yerine, akıllı telefonunuzun veya tabletinizin kamerasıyla tarayabileceğiniz bir QR kodu karşınıza çıkacak.

    Güvenlik odaklı bu önemli değişiklik, kimlik avı riskini en aza indirmeyi vaat ediyor. İletişim için bir kod olmadığından dolayı dolandırıcılar artık kullanıcıları kandırıp hassas bilgilerini elde edemeyecek. Aynı zamanda telefon operatörlerinin uyguladığı korumalara bağımlılık sorunu da ortadan kalkıyor.

    Henüz tüm detaylar açıklanmadı

    QR kod kimlik doğrulamasının nasıl çalışacağı veya tam zamanlaması konusunda henüz daha fazla teknik ayrıntı açıklanmadı. Google bu sistemi uygulamaya koymaya istekli olduğunu sadece doğruladı.

    Bu önemli değişiklik hakkında daha detaylı bilgi çok yakında muhtemelen yine şirket tarafından resmi olarak paylaşılacak. SMS sisteminin QR kodlarıyla değiştirilmesi, Gmail hesaplarının güvenliğini artırmak ve önemli ölçüde daha fazla koruma sağlamak için önemli bir karar olarak nitelendiriliyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.