Google’dan Gmail için önemli güvenlik hamlesi: SMS kodlarına veda

Google, Gmail'in güvenlik sisteminde önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

Gmail sözcüsü Ross Richendrfer'ın paylaştığı bilgilere göre çift faktörlü doğrulama için yakında SMS sistemine veda edilecek.

Şirket bunun yerine QR kodu ile doğrulama sistemiyle yoluna devam edecek.

Yıllardır mesajlaşmanın vazgeçilmezi olan SMS, yerini artık daha yenilikçi ve güvenli çözümlere bırakıyor. Çift aşamalı doğrulama gibi bazı işlemlerde de yaygın olarak kullanılıyor. Birçok servis hala iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) için SMS’e güveniyor.

Teknoloji devi Google, artık modası geçmiş kabul edilen SMS doğrulama sistemini terk ederek, Gmail hesaplarının korumasını yenilemeye karar verdi. Google’ın, Gmail’in iki faktörlü kimlik doğrulaması için SMS yoluyla doğrulama kodu göndermeyi ortadan kaldırmayı planladığı söyleniyor. Forbes’ın haberine göre bu konuda onay doğrudan Gmail sözcüsü Ross Richendrfer’den geliyor.

Gmail neden SMS kodu doğrulamasından vazgeçiyor?

Bu tercihin temel nedeni, SMS ile ilgili artan suiistimallere karşı daha güvenli olduğu düşünülen ve QR kodlarına geçiş yapılmasıdır. SMS kodlarının görünürdeki kolaylığı bazı sorunları da beraberinde getiriyor.

SMS kodu ile doğrulama sistemi kimlik avına karşı savunmasız olarak biliniyor. Ayrıca güvenlik telefon operatörüyle yakından ilgili oluyor. Numara taşındığında SMS koruması ortadan kalkıyor. Bu gibi durumlarda kullanıcılar onay sisteminden ne yazık ki mahrum kalarak mağdur hale geliyor.

Google önümüzdeki aylarda telefon numarası doğrulama sisteminde değişiklik yapacağını duyurdu. Numarayı girip klasik altı haneli kodu almak yerine, akıllı telefonunuzun veya tabletinizin kamerasıyla tarayabileceğiniz bir QR kodu karşınıza çıkacak.

Güvenlik odaklı bu önemli değişiklik, kimlik avı riskini en aza indirmeyi vaat ediyor. İletişim için bir kod olmadığından dolayı dolandırıcılar artık kullanıcıları kandırıp hassas bilgilerini elde edemeyecek. Aynı zamanda telefon operatörlerinin uyguladığı korumalara bağımlılık sorunu da ortadan kalkıyor.

Henüz tüm detaylar açıklanmadı

QR kod kimlik doğrulamasının nasıl çalışacağı veya tam zamanlaması konusunda henüz daha fazla teknik ayrıntı açıklanmadı. Google bu sistemi uygulamaya koymaya istekli olduğunu sadece doğruladı.

Bu önemli değişiklik hakkında daha detaylı bilgi çok yakında muhtemelen yine şirket tarafından resmi olarak paylaşılacak. SMS sisteminin QR kodlarıyla değiştirilmesi, Gmail hesaplarının güvenliğini artırmak ve önemli ölçüde daha fazla koruma sağlamak için önemli bir karar olarak nitelendiriliyor.