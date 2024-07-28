Google TV dizi-film kiralama özelliğini kaldırıyor

Google TV kullanan sinefiller için üzücü bir haber geldi. Şirketin yaptığı açıklamaya göre artık kullanıcılar en sevdikleri dizi-film içeriklerini Google TV üzerinden kiralama imkanına sahip olamayacak. Şimdilik bunun için kesin bir tarih paylaşmayan şirket, bu değişimin ilk adımlarını kullanıcılarına açıkladı.

Bilindiği üzere Google TV uygulaması Netflix, BluTV, Disney+, Mubi, Turkcell TV+ ve TOD gibi popüler platformlarda yer almayan dizi ya da filmleri kiralamak için sıklıkla yararlanılan bir hizmet haline geldi. Android işletim sistemi ile çalışan akıllı televizyonları ilgilendiren bu önemli gelişme, elbette ki kullanıcıların dizi-film kiralama imkanını tümüyle rafa kaldırmıyor. Şirket bunun yerine bir adres değişikliği yoluna gidiyor.

Google’ın dizi-film kiralama hizmeti için artık kullanıcılarını Google TV platformuna değil, YouTube uygulamasına yönlendirmeye başlayacağı ifade ediliyor. Şimdilik bunun başlangıçta hangi ülkelerde geçerli olacağı belirsizliğini korurken, bu kararın detayları resmen aktarıldı.

Google dizi-film kiralamak isteyenleri YouTube’a yönlendirecek

Google TV geçtiğimiz yıllarda Play Store’da yer alan Filmler ve Diziler bölümünün yerini almaya başlamıştı. Fakat şirketin gelecekte başka bir plan izleyeceği anlaşıldı. Google’ın resmi blog sayfasında konuya ilişkin merak edilen birçok detay paylaşılırken, kullanıcıların ilerleyen aşamada nasıl dizi-film kiralama işlemi gerçekleştireceği hakkında da akıllardaki soru işaretleri dolduruldu.

Google’dan gelen bilgilere göre daha önce Google TV üzerinden bir dizi ya da film satın alan veya kiralayan kullanıcılar bu içerikleri akıllı televizyonlarında veya Android işletim sistemine sahip herhangi bir cihaz üzerinden izlemeye devam edebilecek.

Fakat gelecekte yeni bir dizi-film satın almak ya da kiralamak isteyen kullanıcılar YouTube platformunu tercih etmek zorunda kalacak. Bilindiği gibi YouTube’da bu özellik zaten bir süredir mevcut. Fakat yakında gelecek güncelleme ile birlikte YouTube’u artık dizi-film kiralamak isteyenler için Android ekosisteminde tek seçenek olarak görmeye başlayacağız.

Şu anda ne yazık ki bu durumdan etkilenecek ülkelerin hangileri olacağı kesin olarak paylaşılmadı. Yani Türkiye’de Google TV ve Android TV kullanıcılarının ilerleyen süreçte de dizi-film kiralama işlemini bu platformlardan gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği bilinmiyor. İlerleyen haftalarda şirketin bu konuda resmi bir açıklama yapacağı tahmin ediliyor.