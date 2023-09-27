Google Podcasts için yolun sonu göründü

Teknoloji devi Google, Podcasts uygulamasının 2024 yılında devre dışı bırakılacağını açıkladı. Ancak şirket, uygulamada yer alan geniş podcast kataloğunun ortadan kaybolmayacağını, ayrı bir uygulama yerine doğrudan YouTube Music üzerinden yönetileceğini bildirdi. Bu sayede şirket, YouTube Music’i Spotify ve Apple Music gibi alternatif platformlara karşı daha güçlü bir isim haline getirmeyi amaçlıyor.

Esas itibariyle Google, geçtiğimiz aylarda Podcasts’in yavaş yavaş sonlandırılacağının bazı ipuçlarını bizlere vermişti. Nisan ayında YouTube Music servisinde podcast içeriklerini ücretli bir abonelik paketine sahip olmadan da dinlemenin mümkün alacağına ilişkin bir duyuruya yer verildi. Bu sayede kullanıcıların podcast’leri internet olmadan ve arka planda da dinleyebilmelerine imkan tanımıştı. Yıl sonuna kadar bu özelliğin dünya genelinde kullanıcılara sunulacağı ifade edilmişti. Şimdi ise şirket, gerçekleştirdiği son hamleyle beraber bu niyetini daha somut bir hale getirdi.

YouTube Music, Google Podcasts’in yerini alacak

İlk defa 2018 yılında Android işletim sistemi için piyasaya sürülen Google Podcasts uygulaması, kullanıcılara tamamen ücretsiz bir şekilde sevdikleri podcast yayınlarını takip etmelerine imkan sağlıyordu. Bedava bir kütüphane sunmasın yanı sıra kullanıcılara verileri kullandıkça kişiselleştirilmiş öneriler de getiriyordu. 2020’de büyük bir dönüşüm gerçekleştiren uygulama, iOS işletim sistemine de geldi. Şu anda ise uygulamaya web, Windows ve macOS’ta da ulaşmak mümkün.

Google yapmış olduğu resmi açıklamada, Podcasts’i sonlandırma kararının, dinleyicilerin ve podcast yayıncılarının halihazırda yapmakta olduğu eyleme karşılık geldiğini dile getirdi. Haftalık ABD podcast kullanıcılarının yüzde 23’ünün yalnızca küçük bir kısmının Podcasts’i tercih ettiği belirtilirken, en çok kullanılan hizmetin ise YouTube olduğu verileri dikkat topluyor.

YouTube Music, Google Podcasts yayıncıları için basit bir geçiş aracı sunacak. Podcast’lerin RSS beslemelerini YouTube Music’e ekleme fırsatı sunulacak. Bunun yanı sıra platform program aboneliklerine ait OPML dosyasını indirerek diğer platformlara yüklemelerine olanak sağlayacak bir araç da getirecek.

Google Podcasts’in piyasaya veda etmesi ile birlikte YouTube Music ve Spotify arasındaki rekabetin daha da kızışacağı aşikar görünüyor. 2024 yılında uygulama ne yazık ki artık Google’ın fişi çekilmiş hizmetler kataloğunda yerini almaya başlayacak.