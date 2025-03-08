Google Pixel telefonlara harici kamera bağlamak artık mümkün oluyor

Google Pixel telefonlar içerik üreticileri ve yayıncılar için önemli bir yenilik getirdi.

Pixel 9 serisi modellerine artık kolaylıkla harici kameralar bağlamak mümkün oluyor.

Ayrıca cihazlar daha gelişmiş bir astrofotografi modundan yararlanabiliyor.

Google Pixel telefonlar artık içerik üreticileri ve yayıncılar için büyük bir yeniliğe kavuştu. Yeni yayınlanan Pixel Camera 9.0 güncellemesiyle birlikte Pixel 9 kullanıcıları artık harici cihazları, örneğin başka kameraları ve hatta bir GoPro’yu telefonlarına bağlayarak görüntü kaydı veya canlı yayın yapabilecek.

Sunulan yeni güncelleme, Mart 2025 iyileştirme paketinin bir parçası olarak karşımıza çıktı. Güncellemede yer alan bir diğer önemli yenilik ise astrofotoğrafçılık modunda iyileştirme ve hareket yakalama kontrol sistemi gibi diğer ilginç özellikler oluyor. Fakat elbette asıl büyük yenilik, Pixel 9’u gerçek bir video prodüksiyon merkezine dönüştüren harici kamera desteği olarak vurgulanıyor.

Pixel telefonlarda içerik üreticileri ve yayıncılar için yeni dönem

Harici kamera özelliği, kullanıcıların Pixel 9’a ek bir cihaz bağlamasına ve kayıt sırasında bunlar arasında geçiş yapmasına olanak tanıyor. Bu seçenek sayesinde Pixel 6’dan başlayarak diğer Pixel serisi akıllı telefon modellerini, GoPro 10 serisi ve üzeri kameraları telefonunuza bağlamanız mümkün hale geliyor.

DigitalTrends’in haberine göre bu özelliği kullanmak için “Ayarlar > Bağlı cihazlar > Bağlantı tercihleri ​​> Bağlı kameralar” adımlarını takip etmeniz gerekiyor. Etkinleştirildikten sonra başka bir cihazla eşleştirebilir ve cihazınızı yardımcı kamera olarak kullanabilirsiniz.

Kısa sürede adeta ilgi odağı haline gelen bu yeni özellik, şu anda Pixel 9 serisi modellerini yayıncılara yönelik akıllı telefonlar arasında öne çıkarıyor. Bu cihazlar profesyonel ekipmanlara ihtiyaç duymadan daha dinamik bir video kurulumuna olanak tanıyor.

Harici kamera desteğinin bir diğer büyük avantajı ise popüler canlı yayın platformlarıyla entegrasyonu oluyor. Kullanıcılar bu özellik sayesinde Pixel telefonları ile harici cihaz arasında geçiş yaparak video kaydı yapabilecek. Aynı zamanda doğrudan YouTube, Instagram, TikTok, Facebook ve Snapchat’e akış sağlayabilecek.

Astrofotografi iyileştirmeleri ve gelişmiş hareket kontrolleri

Pixel Camera 9.0 güncellemesi, çoklu kamera desteğinin yanı sıra gece gökyüzünün muhteşem görüntülerini çekmesiyle ünlü astrofotoğrafçılık modu için de yeni bir özellik getiriyor. Artık çekim sırasında bir animasyon modu bulunuyor. Bu sayede görüntüyü sonlandırmadan önce ilerleme durumunu görebiliyorsunuz.

Güncellemedeki bir diğer detay ise kamera önünde bir el hareketi algılandığında zamanlayıcıyı aktif hale getiren Palm Timer modundaki iyileştirmeler olarak karşımıza çıkıyor. Yeni özellik, hem ön hem de arka kameralarda çalışacak şekilde yeniden tasarlanıyor. Böylelikle cihaza dokunmadan fotoğraf çekmek artık daha kolay hale geliyor.