Google Pixel 9 Pro XL, Tensor G4 çipiyle oyun performansında beklentileri karşılayamadı

Google tarafından geçtiğimiz haftalarda tanıtılan üst düzey akıllı telefon modeli Pixel 9 Pro XL oyun performansı ile ne yazık ki sınıfta kaldı. Google Tensor G4 çipinden güç alan cihaz, bir YouTuber tarafından Tensor G2 çipiyle karşılaştırıldı. Yapılan teste göre cihazın en ağır oyunları en yüksek grafik ayarlarında oynamak isteyen oyunseverler için beklentileri pek de karşılayamadığı ortaya çıktı.

Dame Tech adlı YouTube kanalı Tensor G4 çipli Google Pixel 9 Pro XL cihazında Genshin Impact oyununu çalıştırdı. Popüler oyunu en üst seviye grafik ayarlarında başlatan YouTuber, eski Tensor G2 çipinin performans konusunda halefinden daha başarılı bir yapıya sahip olduğunu gözler önüne serdi. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar…

Pixel 9 Pro XL zayıf oyun performansıyla rakiplerinin gerisinde kaldı

Google’ın geliştirdiği Tensor G4 çipi yüksek performans konusunda büyük bir beklenti yaratmıştı. Ancak sonuçlar pek de istenildiği gibi olmadı. Pixel 9 Pro XL’ın Genshin Impact oyununda ortalama 39,2 FPS elde ettiği görülürken, Tensor G2 çipinden güç alan Pixel 7 Pro modelinin ise ortalama 45,3 FPS aldığı görüldü.

Büyük bir dikkat toplayan bu sonucun yüksek sıcaklıklardan dolayı çip performansının düşmesinden kaynaklandığını söylemek pek de doğru bir yorum olmayacaktır. Zira yeni Tensor G4 çipi maksimum 37 dereceye sahipken; Tensor G2’nin ise maksimum 42 derecede çalıştığı biliniyor. Yani ortaya çıkan bu problem, yeni modelin zayıf bir optimizasyona sahip olduğunu akıllara getiriyor.

Bu konuda küçük bir karşılaştırma yapmak gerekirse ASUS’un ROG Phone 8 Pro modeli aynı oyunda ortalama 61,1 FPS alıyor. Samsung Galaxy S24 Ultra modeli 51,4 FPS elde ederken, iPhone 15 Pro Max ise 59,2 FPS’e ulaşıyor. Google Pixel 9 Pro XL’ın zayıf oyun performansı kullanıcıları ne yazık ki büyük bir hayal kırıklığına uğratıyor.

Google Pixel 9 Pro XL özellikleri