Google Pixel 9 Pro XL özellikleri, fiyatı ve görüntüleri sızdı

Teknoloji devi Google bu ay yeni amiral gemisi akıllı telefon modellerini resmi olarak piyasaya sürecek. 13 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek olan lansman etkinliğinde Pixel 9 serisi modelleri resmen duyurulacak. Bu cihazlar arasında serinin en güçlü seçeneği olarak lanse edilecek Google Pixel 9 Pro XL lansmandan önce teknik özellikleri, satış fiyatı, tasarımı ve diğer tüm merak edilen ayrıntılarıyla birlikte ortaya çıktı.

Google Pixel 9 Pro XL özellikleri Arsene Lupin adlı X kullanıcısı tarafından lansman etkinliğinden günler önce internete sızdırıldı. Google’ın yeni performans canavarı üst düzey telefonundan neler beklenebileceğine dair akıllarda soru işareti kalan tüm boşluklar nihayet kapandı. İşte cihazla ilgili bilmeniz gereken tüm detaylar…

Google Pixel 9 Pro XL teknik özellikleri belli oldu

Ortaya çıkan görüntüler, Google’ın fiziksel mağazası olarak hizmet veren Google Store’dan çekilmiş görünüyor. Son derece şık ve modern bir tasarıma ev sahipliği yapacak olan ürün 6,8 inç OLED ekranla gelecek. Bu ekranda 2992×1344 piksel çözünürlük kalitesi, 120 Hz yenileme hızı, 3.000 nit tepe parlaklık oranı ve Corning Gorilla Glass Victus 2 cam koruma teknolojisi yer alacak.

Mobil fotoğrafçılar için de etkileyici bir deneyim vaat eden yeni amiral gemisi Google telefonu arka tarafta 50 MP ana kamera sunacak. Bununla birlikte 123 derece görüş alanına sahip 48 MP ultra geniş açılı lens ve 5x optik yakınlaştırma desteği sunan 48 MP periskop kameraya yer verilecek. Cihazın ön kısmında ise 42 MP selfie kamerası bulunacak.

Google Pixel 9 Pro XL güçlü özellikleri ile dikkat çekerken, kalbinde Tensor G4 çipini taşıyacak. 16 GB’a kadar RAM kapasitesi sunması beklenen modelde 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama alanı sağlanacak. 30 watt hızlı şarj desteğiyle karşımıza çıkacak ürün 5.050 mAh pil kapasitesiyle donatılacak. Android 15 işletim sistemi yerine Android 14 ile geleceği konuşulan model Google AI adlı yapay zeka işlevleriyle kullanıcı dostu bir mobil deneyim yaratacak.

Google Pixel 9 Pro XL fiyatı ortaya çıktı

Pixel 9 serisinin en pahalı seçeneği olarak karşımıza çıkacak Google Pixel 9 Pro XL’nin fiyatı belli oldu. 256 GB’lık seçenek 1.099 dolardan alıcılara hitap edecek. Merakla beklenen telefon Pixel 9, Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro Fold ile birlikte 13 Ağustos tarihinde resmi olarak tanıtılacak.

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