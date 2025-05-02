Google Gemini ile fotoğraf düzenlemek artık mümkün oluyor

Google'ın yapay zeka sohbet robotu yeni fotoğraf düzenleme araçlarına kavuşuyor.

Platform fotoğraflarınızı kolaylıkla düzenlemenize ve çeşitli ekleme/çıkarmalar yapmanıza olanak tanıyor.

Şimdilik kademeli olarak dağıtılan yeni özelliğin yakında tüm kullanıcılara ulaşması bekleniyor.

Teknoloji devi Google, Gemini yapay zeka platformunun yeteneklerini yerel fotoğraf düzenleme araçlarıyla genişletiyor. Kullanıcılar artık yalnızca AI tarafından oluşturulan görselleri değil, aynı zamanda cihazlarından yüklenen kendi fotoğraflarını da doğrudan uygulama üzerinden düzenleyebilecek.

Kullanıcılara sunulan bu yeni özellik şu anda 45’ten fazla dilde mevcut. Kademeli olarak çoğu ülkede kullanıma sunuluyor. Eğer henüz bu güncellemeye ulaşamadıysanız maalesef bir süre daha beklemeniz gerekecek gibi görünüyor. Bu hafta güncellemenin tüm bölgelerde kullanıcılarla buluşacağı tahmin ediliyor.

Gemini kullanıcılarına sunulan yeni özellikler

Google Gemini yeni güncelleme ile birlikte önemli özelliklere kavuşuyor. Artık platformda resim arka planını kaldırma, nesneleri değiştirip yeni öğeler ekleme ve daha zengin bir bağlam için metin/resim çıktılarını birleştirme gibi işlevler sunuldu.

Pratik bir örnek olarak kendi fotoğrafınızı yükleyip ardından Gemini’den saç renginizi değiştirmesini veya karakterinizi başka bir ortama taşımasını isteyebilirsiniz. Bu özellikler şu anda harici araçlara ihtiyaç duymadan doğrudan Gemini uygulamasında mevcut.

Görseller görünmez bir filigranla korunuyor

Gemini ile oluşturulan veya düzenlenen tüm görseller, yapay zeka tarafından oluşturulan içeriğin tanımlanmasını sağlayan görünmez bir dijital filigran olan SynthID içeriyor. Google ayrıca bu tür görsellerin görünür şekilde etiketlenmesini test ederek şeffaflığı ve kullanıcı güvenini artırıyor. Yakın zaman önce OpenAI da ChatGPT için filigran getirmeye karar vermişti.

Gemini’deki yerel görüntü düzenleme özelliği, 30 Nisan 2025’ten itibaren dünya çapındaki kullanıcılara kademeli olarak sunuluyor. Önümüzdeki haftalarda çoğu ülkede ve 45’ten fazla dilde kullanıma sunulacak.