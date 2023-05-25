Google Bard, yanıtlar için görsel desteği getirdi

Yapay zeka teknolojileri son dönemlerde hızla yükselişe geçti. OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT adlı yapay zeka tabanlı sohbet robotu, bu anlamda sektörde öncü isimlerden biri oldu. ChatGPT’nin Microsoft tarafından büyük bir yatırımla desteklenmesi ve Bing arama motoruna entegre edilmesi üzerine teknoloji devi Google’dan da hamle gecikmedi. Google, Bard adını verdiği sohbet robotuyla AI yarışına dahil oldu.

Kısa bir süre önce dünya çapında hizmet vermeye başlayan Google Bard, görsel desteği alarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Google’ın geliştirmiş olduğu yapay zeka sohbet robotu, artık kullanıcıların resimlerdeki örnekler ile daha eksiksiz bir şekilde yanıt almalarına olanak tanıyarak Google ürünlerinin ekosistemini genişletme yolunda gitti.

Google Bard sohbet sonuçlarında görsel eklemeye başladı

Geçtiğimiz haftalarda Google, I/O 2023 etkinliğinde Bard’ın kısa bir süre içinde bir dizi yeni özellik alacağını duyurmuştu. Dışa aktarma ve karanlık mod gibi bazı fonksiyonlar şimdiden kullanıma sunulmuş durumda. Ancak diğer özelliklerin kullanıcılar ile buluşması ne yazık ki biraz uzun sürdü. Şimdi araç, kullanıcılara sorgularıyla alakalı resimleri göstermeyi vaat eden güncellemelerden birini bünyesine katıyor.

Google Bard için gelen görsel desteği, yanıtlarda kullanıcılara aradıkları sonuç hakkında daha iyi bir fikri vermeye yardımcı olacak biçimde fotoğraflar sağlayacak. Küçük bir örnek vermek gerekirse, örneğin bir seyahat planı yapıyorsanız, aklınızdaki turistik yerleri sorabilir ve Bard’dan o belirli yerin görüntülerini alabilirsiniz. Bu gibi durumlarda Bard, kısa bir açıklama metninin yanı sıra, satın almak istediğiniz ya da merak ettiğiniz ürün veya içeriğin fotoğrafını size gösterecektir.

Google Bard şu anda görsel ile yanıt verme yeteneğine sahip durumda. Ancak ilerleyen haftalarda Google Lens desteği ile birlikte yapay zekaya görsel göndermek de mümkün bir hale gelecek. Öte yandan Bard, insanların fikirlerine dayalı bir görüntü oluşturmalarına yardımcı olmak adına Adobe Firefly’ı kullanmaya başlayacak.

Beklenildiği üzere Google Bard, yapay zeka sohbetlerini daha sezgisel ve işlevsel bir hale getirecek şekilde geliştirilmeye devam ediliyor. Fakat hizmetin şu anda ne yazık ki Türkçe dil desteğine sahip olmadığını hatırlatmakta fayda var. İlerleyen süreçte şirketin dil seçeneklerini artıracağı ve bu sayede ChatGPT ile daha güçlü bir şekilde rekabet etmeye başlayacağı tahmin ediliyor.