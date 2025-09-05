Google, Androidify ile yaratıcılığınızı konuşturmanızı istiyor

Google, Android kullanıcıları için eğlenceli ve yaratıcı bir yenilik ile karşımıza çıktı.

Androidify adlı yeni uygulama, selfie çekimlerinizi Android botlarına dönüştürmeye yardımcı oluyor.

Ayrıca tasarlanan bu botlar için kısa videolar ile canlandırma desteği de yer alıyor.

Google, Android telefonlarda yapay zeka deneyimini bir adım öteye taşımaya karar verdi. Teknoloji devi, yeni duyurduğu Androidify adlı girişimiyle yeni yaratıcılık ve bireysellik seviyelerine ulaşmanıza yardımcı olacağını umuyor.

Google’dan gelen bilgilere göre bu dikkat çekici konsept, özel bir Android bot oluşturma olanağı sunuyor. Kullanıcılar, yapay zekanın sağlanan öğelerle neler yaratabileceğini görmek için bir özçekim yükleyebilir, mesaj yazabilir ve aksesuarlar ekleyebilir.

Gemini AI, karmaşık süreçleri arka planda yöneterek tüm zor işleri sizin yerinize hallediyor. Özellikle de Gemini 2.5 Flash fotoğrafınız için başlık sağlayabilirken, Imagen özel yapay zeka botunuz için görsel oluşturmanıza yardımcı oluyor.

Tüm bunların yanı sıra belirli koşullar altında, Google’ın video oluşturma modeli Veo 3, botunuzu canlandırarak dijital yaratıma ekstra bir özelleştirme düzeyi de katabiliyor. Bu ilgi çeken görüntüleri sosyal medyadan paylaşmanız mümkün kılınıyor.

Siz de kendi Android Bot’unuzu yaratabilirsiniz

Bu ay her Cuma günü botunuzu bir video yıldızı yapacak 8 saniyelik bir video oluşturmanıza olanak tanıyan özel bir özellik mevcut olacak. Animasyon seçeneği yalnızca bazı çalışmalarınızla sınırlı ve Veo teknolojisiyle destekleniyor.

İşiniz bittiğinde özel Android botunuzu sosyal medyada paylaşabilirsiniz. #Androidify etiketini kullanarak görüntüleri internette yayınlayabilir, çalışmalarınızı diğer kullanıcılara sergileyebilir ve daha büyük bir trende katılabilirsiniz.

Yaratıcı süreci başlatmak için doğrudan Google Play Store’dan indirebileceğiniz Androidify uygulamasını yüklemeniz veya platforma özel web sitesini ziyaret etmeniz gerekiyor. Uygulama ayrıca “Yazmama Yardım Et ” adlı özel bir özellik de yer alıyor.

Bu özellik, botunuzun kıyafetleri ve saç stili için rastgele bir açıklama oluşturarak otomatik ilham ve öneriler sunuyor. Uygulamanın arayüzü, Android’in Material 3 Expressive tasarım dilini kullanarak en son işletim sistemi geliştirmeleriyle stil tutarlılığı sağlıyor.

Siz de hemen Google Play Store’u ziyaret edip, Androidify uygulamasını yükleyerek kendi özel Android botunuzu oluştururken yaratıcılığınızı konuşturabilirsiniz.