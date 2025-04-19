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    Android 16 telefon şarjınızı emip bitiren uygulamalara savaş açtı

    Google'ın geliştirdiği yeni Android 16 işletim sistemi, telefonunuzun şarjını emip bitiren batarya düşmanı uygulamalara karşı savaş açtı.
    Android 16 pil ömrü
    • Android 16, cihazınızın pil ömrünü artıracak önemli bir yenilik sunacak.
    • Google mühendisleri, batarya düşmanı uygulamaları otomatik olarak tespit edecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.
    • Merakla beklenen bu yeniliğin Android 16 güncellemesiyle birlikte hayatımıza girmesi bekleniyor.

    Akıllı telefonunuzun pili gece boyunca gizemli bir şekilde bittiyse ya da gün içinde hiçbir sebep yokken hızlıca tükendiyse, bunun nedeni arka planda uygunsuz davranan bir uygulama olabilir. Google şimdi bu sorunu çözmeye yardımcı olabilecek araçlar geliştiriyor.

    Günümüzde akıllı telefon kullanıcılarının en büyük şikayetleri arasında “pil ömrü” geliyor. Gün içerisinde telefonunun kendisini yarı yolda bırakmasını istemeyen kullanıcılar için sevindirici haber paylaşıldı. Android 16 güncellemesi ile birlikte nihayet bu önemli problem çözüme kavuşturuluyor.

    Google’ın yeni güncellemesi cihazınızın pil ömrüne iyi gelecek

    Teknoloji devi Google, Beta sürümünün bir parçası olarak Play Console’a geliştiricilerin Android Vitals arayüzü aracılığıyla “aşırı uyanık kalma kilitlenmelerini” izlemelerine olanak tanıyan yeni bir ölçüm ekliyor.

    Android Authority’nin haberine göre uyandırma kilidi telefonun uyku durumunda olması gereken durumlarda bile aktif kalmasını sağlayan sistem düzeyinde bir özellik olarak karşımıza çıkıyor.

    Bazı uygulamalar wake lock’ları yoğun bir şekilde kullanıyor. Örneğin müzik çalarken veya konumu izlerken cihazlar fazla enerji sarf ediyor.

    Android şarj

    Sorun tam olarak wake lock’ların özellikle de arka planda yanlış kullanılması durumunda ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu durum cihazınızın pil ömrünü önemli ölçüde azaltabiliyor.

    Android cihazlara gelecek yeni gösterge 24 saatlik bir süre içinde üç saatten uzun süre uyanık kalma kilidi tutan uygulamaları, yalnızca uygulama etkin bir ön plan hizmeti olmadan arka planda çalışıyorsa işaretleyecek.

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    Google’a göre bu durum, Android cihazlarda pil ömrüyle ilgili en yaygın kullanıcı şikayetlerinden biri oluyor. Bu ölçüm sayesinde geliştiriciler uygulamalarındaki sorunlu davranışları daha fazla sayıda kullanıcıyı olumsuz etkilemeden önce net bir şekilde tespit edip çözebiliyorlar.

    Aşırı uyanıklık kilidi algılama metriği şu anda Android 16 Beta sürümünde mevcut. Ayrıca Google Pixel cihazların dışında artık daha fazla Android telefonun Beta güncellemelerini desteklediğini hatırlatmak isteriz.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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