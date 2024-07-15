Giriş seviyesi Vivo Y37 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Giriş seviyesi uygun fiyatlı telefon satın almak isteyenler için Vivo’dan yeni bir seçenek geldi. Vivo Y37 düşük fiyata maksimum performans elde etmek isteyen tüketiciler için duyuruldu. Fiyatına göre etkili bir performansa ev sahipliği yapan modelle ilgili tüm merak edilen detaylar açıklandı.

5G bağlantı desteğiyle karşımıza çıkan yeni Vivo telefonu basit ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Vivo Y36’nın halefi olarak karşımıza çıkan cihazın öne çıkan teknik özellikleri arasında 12 GB’a kadar RAM kapasitesi opsiyonları ve MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 6300 yonga seti bulunuyor. İşte Vivo Y37’nin özellikleri, fiyatı ve tüm ayrıntıları…

Vivo Y37 özellikleri

Ekran: HD+ çözünürlüklü 6,56 inç LCD ekran, 90 Hz yenileme hızı

HD+ çözünürlüklü 6,56 inç LCD ekran, 90 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

MediaTek Dimensity 6300 RAM kapasitesi: 4 GB, 6 GB ve 8 GB RAM

4 GB, 6 GB ve 8 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB dahili depolama / MicroSD kart ile genişletilebilir hafıza desteği

128 GB ve 256 GB dahili depolama / MicroSD kart ile genişletilebilir hafıza desteği Selfie kamerası: 5 MP ön kamera

5 MP ön kamera Arka kamera: 13 MP ana kamera ve bir yardımcı lens

13 MP ana kamera ve bir yardımcı lens Bağlantı: 5G bağlantısı, çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.2, P2 ve USB-C girişi

5G bağlantısı, çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.2, P2 ve USB-C girişi Batarya kapasitesi: 15 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil

15 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı OriginOS 4 kullanıcı arayüzü

Ön tarafta su damlası çentikli bir tasarıma sahip olan Vivo cihazı 6,56 inç LCD ekranla geliyor. 1612×720 piksel HD+ çözünürlük kalitesine sahip ürün 90 Hz yenileme hızıyla karşımıza çıkıyor. 840 nit tepe parlaklık desteğiyle gelen ürün 1:500:1 kontrast oranını destekliyor.

Vivo Y37 modeli MediaTek Dimensity 6300 çipini kalbinde taşıyor. 2.4 GHz hızında iki tane ARM Cortex-A76 çekirdeği ve 2.0 GHz hızında altı tane ARM Cortex-A55 çekirdeğine sahip işlemci, Mali-G57 MC2 GPU’dan güç alıyor. 12 GB’a kadar RAM kapasitesini destekleyen telefon 256 GB’a kadar dahili depolama alanıyla donatılıyor. Ayrıca cihazda daha fazla hafıza alanı yaratmak için MicroSD kart girişi desteğine yer veriliyor.

Ön tarafta su damlası çentiğinde 5 MP’lik bir selfie kamerası barındıran Vivo telefonu arka kısımda ise 13 MP ana kamera ile karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte cihazda ışık girişini azaltmaya ve yapay aydınlatmayla gece çekimlerini daha kaliteli bir hale getirmeye yardımcı olan sensör taşınıyor.

Vivo Y37 modelinde kullanıcı dostu 5.000 mAh pil kapasitesi ve 15 watt hızlı şarj desteği karşımıza çıkıyor. Bluetooth 5.4 bağlantı desteğiyle gelen ürün yan tarafta bir parmak izi okuyucusu barındırıyor. Cihaz kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini temel alan OriginOS 4 kullanıcı arayüzüyle hizmet sağlıyor.

Vivo Y37 fiyatı

Siyah, mavi ve lila olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle karşımıza çıkan Vivo Y37’nin ilk olarak Çin’de satışa çıkacağı belirtiliyor. Cihaz 1.199 Çin Yuanı (yaklaşık 5 bin 500 TL) başlangıç fiyatıyla satılıyor.

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