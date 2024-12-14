Apple Vision Pro rakibi Samsung Galaxy XR tanıtıldı

Samsung yeni XR cihazı hakkında ilk somut detayları duyurdu.

Moohan Project, Google'ın geliştirdiği yeni Android XR işletim sistemiyle çalışacak.

Merakla beklenen XR cihazı Snapdragon XR2 Plus Gen 2 çipinden güç alacak.

Teknoloji devi Google, Android XR işletim sisteminin lansmanıyla dikkatleri üzerine çekti. Şirketin artırılmış gerçekliğe odaklanan yeni yazılımı “XR” etiketi altında AR, VR ve MR’ın modern bir ses yorumlaması için Gemini yapay zekasının gücünden faydalanacak.

Google’ın bu noktada planları iddialı olsa da şu anda pazarda sıkı bir yarış olduğunu hatırlatmakta yarar var. Apple bu yıl üst düzey artırılmış gerçeklik başlığı olan Vision Pro ile pazarda büyük bir ilgi gördü. Pek çok can sıkıcı eleştiriye ve dudak uçuklatan yüksek fiyat etiketine rağmen cihaz, güçlü donanımı ve başarılı marka imajının da yardımıyla öne çıkan bir seçenek haline geldi.

Bu nedenle ilk Android XR cihazı için beklentiler oldukça yüksek bir durumda. Bu işletim sistemi Google için yalnızca bir yazılımdan ibaret değil. Aynı zamanda Android-iOS rekabetinde olduğu gibi artırılmış gerçeklik pazarında da kıyasıya bir rekabet anlamına geliyor.

Samsung, Moohan Project hakkında ilk resmi bilgileri verdi

Google ve Samsung ortaklığında geliştirilen Moohan Project hala bir prototip durumunda. Cihazın tasarımı konusunda halen bazı belirsizlikler mevcut. Örneğin kayak gözlüklerini anımsatan ön estetik, ilk bakışta Apple Vision Pro’yu akıllara getiriyor.

Fakat yine de ürünün estetik görünümünde Google’ın eski Daydream View VR’ının etkisi de olduğu anlaşılıyor. Apple Vision Pro’nun aksine, Apple’ın EyeSight teknolojisinin olası bir uygulaması hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Tahminlere göre cam ön kısım yalnızca estetik bir işleve de sahip olabilir.

Snapdragon XR2 Plus Gen 2 ile geliyor

Samsung, Moohan’ın donanım detaylarını gizli tutuyor. Ekran teknolojisi, görüş alanı, yenileme hızı ve çözünürlük gibi bilgiler henüz açıklanmadı. Öte yandan Samsung, Moohan’ı VR kontrolörleriyle birlikte satma niyetini doğruladı. Ancak ne yazık ki henüz onun da özellikleri bilinmiyor.

Önemli bir donanım detayı da Qualcomm’un bu yılın başlarında tanıttığı amiral gemisi VR çipi olan Qualcomm Snapdragon XR2 Plus Gen 2 işlemcinin varlığı olacak. Samsung’un bu işlemcinin tüm potansiyelinden nasıl yararlanmayı planladığı henüz bilinmese de Moohan’ın geçişli görüntüleme için kameralara sahip olacağı biliniyor.

Snapdragon XR2 Plus Gen 2 çipi doğal etkileşimler için yalnızca 12 ms’lik bir gecikme süresi vaat ediyor. Prototipin ön tarafına yakından bakıldığında bazı lensler olduğu da göze çarpıyor.

Samsung Galaxy XR, Android XR desteğiyle sunulacak

Moohan işletim sistemi olarak Android XR desteğine sahip olacak. Henüz Google tarafından geliştirme aşamasında bir platform olmasına rağmen yazılım şimdiden büyük bir beklenti yaratmayı başardı.

Google, diğer kütüphanelerdeki başlıkların XR işletim sistemine taşınması ve geliştiriciler için bu süreci basitleştirmek için atılan adımlardan bahsetti. Mevcut Android uygulamalarının XR dünyasına entegrasyonu konusunda hala bir onay olmasa da şirketin böyle bir destek sunmayı planladığı öne sürülüyor.

Android XR ve Samsung’un Project Moohan planları hakkında pek çok soru işareti bulunuyor. Fakat yine de tahminlere göre şirketin yeni XR cihazı, hem uygulama ekosistemi hem de işlevsel avantajlarıyla Apple Vision Pro ile rekabet etmeye aday olacak.

Merakla beklenen cihaz, Samsung’un Ocak ayında gerçekleştirmeyi planladığı Galaxy Unpacked etkinliğinde duyurulabilir. Öte yandan bazı kaynaklar, yine önümüzdeki ay düzenlenecek olan dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2025’te gösterilebileceğini de iddia ediyor.