Samsung Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7 yapay zeka kamera iyileştirmeleriyle geliyor

Samsung'un yeni katlanabilir telefonları için geri sayım başladı.

Merakla beklenen Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7'nin bu yılın Temmuz ayında duyurulması bekleniyor.

İddialara göre söz konusu modeller, yapay zeka tabanlı gelişmiş kamera yetenekleri sunacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung yeni katlanabilir akıllı telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirketin yakın zamanda yayınladığı bir fragman, kamera için yapay zekaya odaklanılacağını öne sürdü. Şimdi ise ortaya çıkan bir sızıntı sayesinde, yaklaşan yenilikler hakkında daha kesin ayrıntılar ortaya çıkıyor.

Samsung’un yeni katlanabilir telefonları mobil fotoğrafçılık yetenekleri ile adından söz ettirecek. Üst düzey cihazlar, yapay zeka tabanlı kamera iyileştirmelerinden güç alarak kullanıcıların daha kaliteli kareler yakalayabilmesine olanak sağlayacak.

Samsung, AI tabanlı kamera yetenekleri sunacak

Yakında çıkacak olan Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7, Samsung’un yeni nesil Galaxy AI ProVisual Engine’ini içerecek. Güncelleme, AI tabanlı fotoğrafçılık yeteneklerini önemli ölçüde iyileştiriyor.

Ortaya çıkan bu bilgiler, ProVisual Engine’in bu yeni sürümünün daha sonra Galaxy S25 serisine genişletileceğini belirten PandaFlashPro’dan geliyor. ProVisual Engine’in yeni bir sistem değil, geçen yıl ilk kez piyasaya sürülen bir evrimi olduğunu da hatırlatmakta fayda var.

Haberin kaynağı, X’teki gönderisinde yeni AI motorunun vaat ettiği başlıca iyileştirmeleri vurguladı. Bunlar arasında daha iyi görüntü işleme, daha yüksek dijital yakınlaştırma kalitesi ve video kararlılığında iyileştirmeler yer alıyor.

Samsung tarafından yayınlanan teaser, Galaxy Z Fold 7’nin kamera halkalarına ilk bakışı sağladı. Dikey olarak düzenlenmiş üç tane olacak ve bu da önceki sızıntıları doğruluyor.

Samsung, teaser’da AI ve kameraların entegrasyonu konusunda belirsiz davrandı. Genel olarak “donanım, yazılım ve yapay zekanın kusursuz entegrasyonundan” bahsetti.

Samsung Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7’nin önümüzdeki ay piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ortaya çıkan raporlara göre Temmuz başı veya ortasında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Samsung etkinliğin kesin tarihini henüz resmi olarak doğrulamadı. Galaxy Z Flip FE katlanabilir kapaklı akıllı telefonun aynı zamanda piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Samsung’a göre Galaxy Z Fold 7 çok ince bir profile, Galaxy Z Fold 6’dan biraz daha kalın bir yapıya ve daha fazla derinlik için daha büyük ekranlara sahip olacak. İlerleyen haftalarda cihazlarla alakalı daha net ayrıntılar geleceği tahmin ediliyor.