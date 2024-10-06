FPS dünyasının kralı Valorant aylık oyuncu sayısında yeni dönüm noktasına ulaştı

Seattle’da düzenlenen Unreal Fest 2024 etkinliğinde Riot Games, Valorant oyununun ayda 35 milyon aktif oyuncu sınırını geride bıraktığını açıkladı. Popüler FPS oyunu ile ilgili dikkat çeken bu veriler, etkinlikteki konuşması sırasında Riot Games’in kıdemli başkan yardımcısı ve stüdyo başkanı Anna Donlon tarafından aktarıldı.

Dört yıl önce piyasaya sürülen oyun kısa süre içinde büyük bir başarı göstererek şirketin ana oyunlarından biri haline geldi. FPS dünyasına damgasını vuran oyun, oyuncu tabanını PC’nin ötesine de genişletti. Son zamanlarda Valorant’ın PlayStation ve Xbox gibi konsollara taşınması, oyuncu sayısının artmasına ve küresel popülaritesinin genişlemesine büyük ölçüde yardımcı oldu.

Valorant aylık 35 milyondan fazla aktif oyuncuya hitap ediyor

VGC’nin haberine göre Riot Games’in kıdemli başkan yardımcısı ve stüdyo başkanı Anna Donlon, dört yıllık bir geçmişe sahip olan Valorant’ın aylık oyuncu sayısında yeni bir dönüm noktasına ulaştığını dile getirerek oyunseverlere teşekkürlerini dile getirdi. Valorant’a olan desteğini ve yatırımlarını artıracaklarını söyleyen başarılı yönetici şu açıklamalarda bulundu:

“Valorant lansmanından bu yana olağanüstü bir büyüme gösterdi. Artık dünya çapında birden fazla platformda 35 milyondan fazla aylık oyuncuyla, espor turnuvalarını farklı bölgelere taşımayı sürdürüyoruz. Aynı zamanda Zedd ve Grabbitz gibi sanatçılarla müzik işbirliklerini de desteklemeye devam ediyoruz.”

Anna Donlon aynı zamanda Valorant’ın konsollara uyarlanması sürecinde Unreal Engine oyun motorunun öneminin altını çizdi. Donlon’a göre bu oyun motoru teknolojisi, geçişi kolaylaştırarak Riot Games’in oyun deneyimini birden fazla platformda optimize etmesine katkıda bulundu. Bununla ilgili Donlon’un açıklaması şöyle oldu:

“Unreal Engine olmasaydı oyunu konsollara getirebilecek miydik bilmiyorum. Motor zaten farklı platformlar için optimize edildi ve bu da en iyi oyun deneyimini sağlamaya odaklanmamızı sağladı.”

Öte yandan tartışılan bir diğer konu da Valorant’ın Unreal Engine 5’e geçişi oldu. Şu anda Valorant, oyun motorunun 4.27 sürümünde çalışıyor. Fakat yeni sürüme geçiş de şirketin planları arasında yer alıyor. Donlon bu sürecin karmaşık olmasına rağmen oyunun gelecekte de gelişimini sürdürmesinin sağlayacağının altını çizdi.

“Belki de geliştiricilerimiz Valorant evrenini yeni oynanabilir deneyimlerle genişletmenin yollarını düşünüyorlardır” diyen yönetici, Unreal Engine 5’in getireceği yenilikler konusunda büyük bir heyecan duyduklarını belirtti.

Peki siz Valorant ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Popüler FPS oyunuyla alakalı düşüncelerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.

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