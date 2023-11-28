Tekken 8 sistem gereksinimleri (PC)

Bandai Namco Studios ve Arika tarafından geliştirilen Tekken 8 oyunu çok yakında piyasaya çıkacak. Yeni dövüş oyunu 26 Ocak 2024 tarihinde PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC platformlarında oyuncularla buluşacak. Heyecanla beklenen oyun için geri sayım başlarken, şirket Tekken 8 PC sistem gereksinimleri hakkında resmi açıklamada bulundu.

Unreal Engine 5 motoruyla karşımıza çıkacak ve yeni nesil oyun konsollarının etkileyici grafik gücünden faydalanacak olan yeni Tekken oyunu, serinin önceki oyunlarına kıyasla çok daha gelişmiş bir grafik performansı sunacak. Daha gerçekçi karakterler ve daha detaylı bir yapıya sahip olması beklenen oyun, tüm bu faktörler sebebiyle zorlu bir sistem gereksinimi ortaya koyacak.

Tekken 8 sistem gereksinimleri

Son dönemlerde 100 GB dosya boyutundan yüksek pek çok video oyunu karşımıza çıktı. Mortal Kombat 1 ve Redfall gibi 100 GB’dan daha yüksek boyutlara sahip olan oyunlardan sonra Tekken 8’in de benzer bir depolama şartıyla geleceği öğrenildi. 100 GB boyutundaki Tekken 8 için belirlenen sistem gereksinimleri şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Minimum (HD)- 1920×1080 çözünürlük, düşük görüntü oluşturma kalitesi ön ayarı

İşletim Sistemi: Windows 10 ve 64 bit

İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 veya Intel Core i5-6600K

Bellek: 8GB’tan fazla VRAM: 4G’den fazla

Grafik: Nvidia GeForce GTX 1050Ti veya AMD Radeon R9 380X

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Geniş bant İnternet bağlantısı

Depolama: 100 GB kullanılabilir

Ses kartı: DirectX uyumlu ses kartı veya entegre yonga seti

Önerilen (HD) – 1920×1080 çözünürlük, orta işleme kalitesi ön ayarı

İşletim Sistemi: Windows 10 ve 64 bit

İşlemci: AMD Ryzen 5 2600 veya Intel Core i7-7700K

Bellek: 16GB’tan fazla VRAM: 8GB’tan fazla

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 2070 veya AMD Radeon RX 5700 XT

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Geniş bant İnternet bağlantısı

Depolama: 100 GB kullanılabilir (SSD önerilir)

Ses kartı: DirectX uyumlu ses kartı veya entegre yonga seti

Minimum (4K) – 3840×2160 çözünürlük, düşük işleme kalitesi ön ayarı

İşletim Sistemi: Windows 10 ve 64 bit

İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 veya Intel Core i5-6600K

Bellek: 8 GB’tan fazla VRAM: 4 GB’den fazla

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 980 veya AMD Radeon RX 6500 XT

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Geniş bant İnternet bağlantısı

Depolama: 100 GB kullanılabilir

Ses kartı: DirectX uyumlu ses kartı veya entegre yonga seti

Önerilen (4K) – 3840×2160 çözünürlük, yüksek işleme kalitesi ön ayarı