Valorant rakibi Marathon’un çıkış tarihi ve oynanış fragmanı geldi

Bungie, Valorant benzeri yeni FPS oyunuyla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Marathon oyununun 23 Eylül 2025'te piyasaya çıkacağı doğrulandı.

Bugün oyunun ilk oynanış fragmanını yayınlayan stüdyo, kapalı alfa testlerinin ise 23 Nisan'da başlayacağını bildirdi.

Bungie stüdyosu merakla beklenen Valorant rakibi yeni oyunu hakkında önemli bilgiler paylaştı. Marathon için ilk oynanış fragmanı ve çıkış tarihi de dahil olmak üzere çeşitli ayrıntıları duyuruldu.

Halo ve Destiny’i geliştiren stüdyonun oyunu, duyurulduğu günden bu yana oyuncular tarafından merakla bekleniyordu. Eski Valorant yönetmeni Joe Ziegler, Christopher Barrett’ın uygunsuz davranışları nedeniyle şirketten ayrıldığına dair söylentilerin ortaya çıkmasının ardından 2024 yılında Marathon’u devraldığını duyurmuştu. Beklenen yapım nihayet çok yakında karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Marathon oyunu ne zaman çıkacak?

Valorant benzeri bir oyun deneyimi sunacak Marathon, 23 Eylül 2025 tarihinde PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC için piyasaya çıkacak. Bungie ekibi oyunun diğer platformlardaki oyuncuların PlayStation Network hesabı oluşturmasını gerektirmeyeceğini resmi olarak açıklandı.

Marathon oyunu “takım tabanlı bir çıkarma oyunu” olarak tanımlıyor. Oyuncular insan formunu terk edip kendine özgü yeteneklere sahip biyosentetik bir forma geçen bir paralı askeri kontrol edecek. Maçlar en fazla 18 oyuncudan oluşacak ve en fazla üç katılımcının yer aldığı takımlara bölünecek.

Oyuncular ganimet için savaşacak ve onu toplamak için başarılı bir şekilde madencilik yapmaları gerekecek. Eğer bir takım öldürülürse, diğerleri elde ettiklerini toplayabilecek.

Bungie tam kadro olmadan da oynamanın mümkün olacağını doğruladı. Fakat elbette ki tahmin edilebileceği gibi bu durum, oyun deneyimini çok daha zorlu hale getirecek gibi görünüyor.

Kapalı alfa testleri bu ay başlıyor

Merakla beklenen oyunun kapalı alfa testleri 23 Nisan’da başlayacak. Oyunun çıkışından önce Marathon’u denemek isteyen oyuncular, oyunun resmi Discord’una kayıt olarak bu imkandan yararlanabilir.

Marathon’un resmi fiyatı henüz açıklanmadı. Fakat ortaya çıkan söylentilere göre Bungie ve Sony, oyunun yaklaşık 40 dolar civarında bir etikete sahip olacağına işaret ediyor.