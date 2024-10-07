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    LEGO Horizon Adventures sistem gereksinimleri açıklandı

    Oyunseverlerin merakla beklediği LEGO Horizon Adventures'ın PC sistem gereksinimleri resmen duyuruldu.
    LEGO Horizon Adventures
    Görsel: Guerrilla Games / Studio Gobo

    Guerrilla Games ve Studio Gobo, LEGO Horizon Adventures oyununun PC sürümü için resmi sistem gereksinimleri ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı. Merakla beklenen oyun, Horizon Zero Dawn’ın kahramanı Aloy’un yolculuğunu ikonik LEGO tarzıyla oyunseverlerle buluşturacak.

    LEGO Horizon Adventures gelişmiş teknolojilere ev sahipliği yapacak

    14 Kasım tarihinde piyasaya çıkacak oyun, Unreal Engine 5 ve Ray Tracing desteği ile zengin bir görsel deneyim sunmayı vaat ediyor. Şirket, oyunun Epic Games’in en yeni grafik motoru kullanılarak geliştirildiğini vurguluyor. Bu sayede oyuncular için daha gerçekçi ve sürükleyici bir oyun deneyimi sağlanacak.

    Ray Tracing desteğiyle oyun etkileyici bir deneyime kapı aralayacak. Bu özellik sayesinde oyun, ışığın nesnelerle etkileşimini doğru bir şekilde simüle eden gelişmiş görüntü oluşturma teknolojisine sahip olacak. Gölgeler, yansımalar ve aydınlatma gibi unsurlar için etkileyici bir görsel performans sunulacak.

    Oyunun geliştiricileri NVIDIA DLSS 3 ve AMD FSR 3.0 desteğini resmi olarak onaylamamış olsa da bu teknolojilerin mevcut olması muhtemel görünüyor. Bu şekilde en gelişmiş grafik kartlarına sahip sistemlerde performansı daha da optimize etmek mümkün hale gelecek.

    LEGO Horizon Adventures
    Görsel: Guerrilla Games / Studio Gobo

    LEGO Horizon Adventures sistem gereksinimleri

    Minimum sistem gereksinimleri:

    • 64 bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
    • İşletim sistemi: Windows 10
    • İşlemci: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1650 / AMD Radeon RX 580
    • Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

    Önerilen sistem gereksinimleri:

    • 64 bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
    • İşletim sistemi: Windows 10
    • İşlemci: Intel Core i5-10600K / AMD Ryzen 5 3600
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 3070 / AMD Radeon RX 6800
    • Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

    Oyunseverler tarafından heyecanla beklenen LEGO Horizon Adventures oyunu PlayStation 5, Nintendo Switch ve PC için 14 Ekim tarihinde piyasaya çıkacak.

    Peki ya siz LEGO Horizon Adventures sistem gereksinimleri ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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