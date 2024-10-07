LEGO Horizon Adventures sistem gereksinimleri açıklandı

Guerrilla Games ve Studio Gobo, LEGO Horizon Adventures oyununun PC sürümü için resmi sistem gereksinimleri ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı. Merakla beklenen oyun, Horizon Zero Dawn’ın kahramanı Aloy’un yolculuğunu ikonik LEGO tarzıyla oyunseverlerle buluşturacak.

LEGO Horizon Adventures gelişmiş teknolojilere ev sahipliği yapacak

14 Kasım tarihinde piyasaya çıkacak oyun, Unreal Engine 5 ve Ray Tracing desteği ile zengin bir görsel deneyim sunmayı vaat ediyor. Şirket, oyunun Epic Games’in en yeni grafik motoru kullanılarak geliştirildiğini vurguluyor. Bu sayede oyuncular için daha gerçekçi ve sürükleyici bir oyun deneyimi sağlanacak.

Ray Tracing desteğiyle oyun etkileyici bir deneyime kapı aralayacak. Bu özellik sayesinde oyun, ışığın nesnelerle etkileşimini doğru bir şekilde simüle eden gelişmiş görüntü oluşturma teknolojisine sahip olacak. Gölgeler, yansımalar ve aydınlatma gibi unsurlar için etkileyici bir görsel performans sunulacak.

Oyunun geliştiricileri NVIDIA DLSS 3 ve AMD FSR 3.0 desteğini resmi olarak onaylamamış olsa da bu teknolojilerin mevcut olması muhtemel görünüyor. Bu şekilde en gelişmiş grafik kartlarına sahip sistemlerde performansı daha da optimize etmek mümkün hale gelecek.

LEGO Horizon Adventures sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

64 bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600 Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1650 / AMD Radeon RX 580

NVIDIA GeForce GTX 1650 / AMD Radeon RX 580 Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri:

64 bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i5-10600K / AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i5-10600K / AMD Ryzen 5 3600 Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 3070 / AMD Radeon RX 6800

NVIDIA GeForce RTX 3070 / AMD Radeon RX 6800 Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

Oyunseverler tarafından heyecanla beklenen LEGO Horizon Adventures oyunu PlayStation 5, Nintendo Switch ve PC için 14 Ekim tarihinde piyasaya çıkacak.

Peki ya siz LEGO Horizon Adventures sistem gereksinimleri ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.