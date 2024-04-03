Forbes açıkladı: Dünyanın en zengin 10 insanı (2024)

Dünyanın en zengin 10 insanı listesi güncellendi. Forbes, yıllık milyarderler listesini açıkladı. Listenin ön sıralarında Bernard Arnault, Elon Musk ve Jeff Bezos gibi isimler karşımıza çıktı.

Forbes’ın paylaştığı listede yer alan milyarderler arasında teknoloji dünyasından çok sayıda farklı isim dikkat çekiyor. Teknoloji devlerinin burada da boy gösterdiği görülürken, listede bulunan zenginlerin toplam serveti ise 14,2 trilyon dolar olarak duyuruldu. Açıklanan bu devasa rakamlar, geçmiş rekorları egale ederek dünya çapında artış gösteren bir zenginleşmeye ışık tuttu.

2024’te dünyanın en zengin 10 insanı belli oldu

Forbes verilerine göre 2024 yılında dünyanın en zengin insanı koltuğunda Bernard Arnault oturuyor. 233 milyar dolarlık toplam servete sahip olan Fransız iş insanı; Louis Vuitton, Tiffany ve Sephora gibi mehşur markaları bünyesinde taşıyan LVMH holdinginin sahibi olarak tanınıyor.

Forbes’ın açıkladığı dünyanın en zengin 10 insanı listesinde, toplam servetleriyle birlikte karşımıza şu isimler çıkıyor:

Bernard Arnault – 233 milyar dolar Elon Musk – 195 milyar dolar Jeff Bezos – 194 milyar dolar Mark Zuckerberg – 177 milyar dolar Larry Ellison – 141 milyar dolar Warren Buffett – 133 milyar dolar Bill Gates – 128 milyar dolar Steve Ballmer – 121 milyar dolar Mukesh Ambani – 116 milyar dolar Larry Page – 114 milyar dolar

Teknoloji devleri listede öne çıktı

Yayınlanan listede teknoloji sektöründe faaliyet gösteren birçok ünlü iş insanı yer alıyor. Listenin ikinci sırasında 195 milyar dolarlık servetiyle Elon Musk bulunuyor. SpaceX, Tesla ve X (eski adıyla Twitter) gibi şirketlere sahip olan isim, yaptığı yatırımlar ve dikkat çeken tarzıyla dünyanın en etkili girişimcileri arasında kabul görüyor.

Dünyanın en zengin 10 insanı listesinde üçüncü sırayı 194 milyar dolar servetle Jeff Bezos üstleniyor. Amazon kurucusu Bezos’un e-ticaret, bulut bilişim ve eğlence sektörlerinde yaptığı yatırımlar, onu listenin üst sıralarına taşıyor.

177 milyar dolar servete sahip olan Mark Zuckerberg ise dördüncü basamakta karşımıza çıkıyor. Meta CEO’su Zuckerberg, bilindiği üzere şu anda Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp ve Oculus gibi popüler markaları bünyesinde barındırıyor. Oracle’ın kurucu ortağı Larry Ellison ise 141 milyar dolarla beşinci sırada bulunuyor.

Microsoft kurucu ortağı Bill Gates, 128 milyar dolar servetle yedinci sırada yer alıyor. Microsoft’un eski CEO’su Steve Ballmer ise 121 milyar dolarla sekizinci sıradan Gates’i takip ediyor. Listenin onuncu sırasını ise 114 milyar dolarlık servetiyle Google’ kurucu ortağı ve Alphabet yönetim kurulu üyesi Larry Page karşımıza çıkıyor.