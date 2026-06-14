Jeff Bezos yapay zeka ile gelişmiş roket ve motorlar tasarlayacak

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Jeff Bezos, Vik Bajaj ile ortaklaşa Prometheus adında yeni bir yapay zeka girişimi kurdu.

Bu girişim roketler, jet motorları, otomobiller ve bilgisayarlar gibi son derece karmaşık fiziksel sistemleri tasarlayıp optimize edebilecek bir "yapay zeka mühendisi" geliştirmeye odaklanıyor.

Girişimin yaklaşık 150 çalışanı bulunurken, 12 milyar dolarlık finansman turunun ardından 41 milyar dolar değerlemeye ulaştığı biliniyor.

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, yakın zaman önce Google X, Verily ve Foresite Labs gibi şirketlerde deneyimi olan araştırmacı Vik Bajaj ile birlikte Prometheus adlı yeni bir girişime imza attı. Kısa süre önce 12 milyar dolarlık yatırım alan bu start-up, endüstriyel tasarımları baştan aşağı değiştirmeyi amaçlıyor.

Prometheus roketler, jet motorları, otomobiller ve bilgisayarlar gibi karmaşık sistemleri tasarlamak ve geliştirmek için tasarlanmış yapay zeka tabanlı bir araç geliştirmeyi amaçlıyor. Girişim, geleneksel sohbet robotlarının ötesine geçerek, mühendisleri ve şirketleri en karmaşık süreçlerinde bile destekleyebilecek pratik araçlar sunmaya odaklanıyor.

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Prometheus karmaşık sistemleri kolayca geliştirecek

Bezos’un yeni start-up projesi, fiziksel ürünlerin tasarımını kolaylaştırmak için yapay zeka tabanlı mühendislik araçları geliştirmeyi planlıyor.

The Verge’ün haberine göre şu anda yaklaşık 150 çalışanı bulunan girişim, robotik, ileri üretim ve hatta ilaç tasarımı da dahil olmak üzere çeşitli endüstriyel sektörlerdeki ürünlerin üretimine etkisini genişletmeyi hedefliyor.

Prometheus’un değerini yaklaşık 41 milyar dolara çıkaran 12 milyar dolarlık bir finansman turunun ardından, yatırım fonu oluşturmak için ek 100 milyar dolar daha toplama olasılığını da değerlendirdiği iddia ediliyor.

Bezos, New York Times’a verdiği demeçte şu açıklamalarda bulundu:

“Blue Origin, Prometheus’un geliştirdiği araçlardan faydalanabilecek bir şirketin mükemmel bir örneği… Roket motorları gibi gelişmiş cihazlar üreten herhangi bir şirket, bu tür teknolojiden büyük ölçüde faydalanacak.”

Mevcut cihazların tasarım ve üretim süreçlerinin bazı durumlarda 10 yıla kadar sürebildiği göz önüne alındığında, söz konusu start-up girişiminin bu problemi kökünden çözeceği tahmin ediliyor.

Fakat şimdilik ne yazık ki Prometheus’un nasıl çalıştığına dair kesin ayrıntılar paylaşılmadı.