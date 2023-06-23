Football Manager 2023 üç gün ücretsiz oynanabilir

Sports Interactive tarafından geliştirilen Football Manager 2023, FM serisinin yeni oyunu olarak futbol tutkunlarına heyecan dolu bir menajerlik simülasyonu deneyimi vaat ediyor. Geçtiğimiz yılın Kasım ayında PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 5, iPad, iOS, Android, macOS, Apple Arcade, Nintendo Switch ve Xbox Game Pass platformlarında yayınlanan oyun, serideki önceki oyunların aksine UEFA kulüp müsabakalarının lisanslarına sahip olmasıyla ilgiyi artırdı.

Eleştirmenlerden ve hayranlarından tam not almayı başaran oyun, normal şartlarda PC sürümüyle 699 TL fiyat etiketi ile karşımıza çıkıyor. Ancak henüz FM deneyimini yaşamayan oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat geldi. Popüler oyun platformu Steam, Footbal Manager 2023’ü üç günlüğüne ücretsiz olarak kullanıcılara sundu.

Football Manager 2023 nasıl ücretsiz indirilir?

Hafta sonu keyifli bir oyun ile vakit geçirmek isteyen internet kullanıcıları, Football Manager 2023’e herhangi bir ücret ödemek zorunda kalmadan şans verebilecek. Kısa bir süre için geçerli olan bu kampanyada, üç günlüğüne oyuna bedava ulaşmanız mümkün olacak.

Bunun için öncelikle Steam’de hesabınıza giriş yapmanız, aksi takdirde yeni bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Hesaba girdikten sonra ise platformun resmi internet sitesi üzerinden Steam istemcisini bilgisayarınıza yükleyin. Ardından aşağıdaki adımları takip ederek oyunu bedava bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz:

Steam’de Football Manager 2023 sayfasına girin.

Oyun sayfasında yer alan “Oyunu Oyna” seçeneğine tıklayın.

İndirme süreci başlayacak. Fakat oyunun yüksek boyutu nedeniyle bu biraz zaman alabilir.

İndirme tamamlandığında oyunu Kütüphane sekmesinde göreceksiniz.

Oyunun üzerine çift tıklayarak ücretsiz bir şekilde FM 2023’ü oynayabilirsiniz.

Steam aynı zamanda Football Manager 2023 oyununu satın almak isteyen kullanıcılar için yüzde 50 oranında bir indirim sağlıyor. Oyunun fiyatı 699 TL’den 349,50 TL’ye düşüyor. 29 Haziran tarihine kadar bu fırsattan da yararlanmanız mümkün.

Football Manager 2023 sistem gereksinimleri

Windows sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7 (SPI), 8/8.1, 10 (Güncelleme 1903/Mayıs 2019 veya üzeri) – 64-bit

Windows 7 (SPI), 8/8.1, 10 (Güncelleme 1903/Mayıs 2019 veya üzeri) – 64-bit İşlemci: Intel Core 2 veya AMD Athlon 64 – 1.8 GHz +

Intel Core 2 veya AMD Athlon 64 – 1.8 GHz + Bellek: 4GB

4GB Depolama: 7GB kullanılabilir alan

7GB kullanılabilir alan Direct X : 11

: 11 Grafikler: Intel GMA X4500, NVIDIA GeForce 9600M GT veya AMD/ATI Mobility Radeon HD 3650 – 256MB VRAM DirectX API: Sürüm 11

Mac sistem gereksinimleri: