Fiyat-performans odaklı Vivo V60 güçlü ZEISS kameralarıyla piyasaya çıktı

Vivo V60 fiyat-performans odaklı yetenekleriyle duyuruldu.

6.000 mAh'lik geniş pil kapasitesiyle öne çıkan telefon, 16 GB'a kadar RAM kapasitesi sunuyor.

Üçlü kamera sistemiyle gelen cihazda ZEISS tarafından tasarlanan iddialı lensler yer alıyor.

Vivo’nun V serisi akıllı telefon ailesinin yeni üyesi resmen tanıtıldı. Şirket bu yılın Şubat ayında V50 modeliyle karşımıza çıkarken, aradan çok fazla zaman geçmeden halefi Vivo V60 modeli de duyuruldu.

Orta seviye akıllı telefon modeli, gelişmiş kamera yetenekleri ile adından söz ettirmeye aday görünüyor. Kavisli bir AMOLED ekrana sahip olan telefonda muazzam büyüklükte bir pil kapasitesi ve hızlı şarj desteği yer alıyor. Ayrıca üst düzey mobil işlemci ve rekabetçi bir fiyat etiketi karşımıza çıkıyor.

Vivo V60 özellikleri

Boyutlar: 163,53 × 76,96 × 7,53 mm

163,53 × 76,96 × 7,53 mm Ağırlık: 192 gram

192 gram Ekran: Full HD+ çözünürlüğe (2.392 x 1.080 piksel) sahip 6,77 inç kavisli AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüğe (2.392 x 1.080 piksel) sahip 6,77 inç kavisli AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 RAM kapasitesi: 8 GB, 12 GB ve 16 GB RAM

8 GB, 12 GB ve 16 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama

128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama Selfie kamerası: 50 MP ön kamera

50 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana sensör, 8 MP ultra geniş sensör ve 50 MP periskop sensörü

50 MP ana sensör, 8 MP ultra geniş sensör ve 50 MP periskop sensörü Batarya kapasitesi: 90W hızlı şarj destekli 6.500 mAh pil

90W hızlı şarj destekli 6.500 mAh pil Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS ve USB-C 2.0 portu

5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS ve USB-C 2.0 portu İşletim sistemi: Android 15 tabanlı Funtouch OS 15 kullanıcı arayüzü

Vivo’nun fiyat-performans odaklı yeni telefonu Full HD+ çözünürlük (2.392 x 1.080 piksel), 120 Hz yenileme hızı, 480 Hz dokunmatik örnekleme hızı, 5.000 nit tepe parlaklık, HDR10+, 2.160Hz PWM ve Diamond Shield Glass korumasına sahip 6,77 inç kavisli AMOLED ekranla donatılıyor.

Vivo V60 modeli Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 7 Gen 4 yonga setinden güç alıyor. Cihazda 16 GB’a kadar LPDDR4X RAM ve 512 GB’a kadar UFS 2.2 dahili depolama alanıyla geliyor. Modelde ayrıca buhar odası soğutma sistemi de bulunuyor.

Orta seviye telefon modeli 90W hızlı şarj özelliğine sahip 6.500 mAh batarya ile geliyor. Vivo’ya göre cihaz, bu kapasiteyle kategorisindeki en ince model olarak kayıtlara geçiyor. Mist Gray modeli yalnızca 7,53 inç kalınlığında sunuluyor.

Cihaz optik görüntü sabitleme özellikli 50 megapiksel Sony IMX766 ana sensör, 8 megapiksel ultra geniş açılı sensör ve 3x optik yakınlaştırmalı 50 megapiksel IMX882 periskop sensörden oluşuyor. Selfie’ler ve görüntülü görüşmeler için ise otomatik odaklamalı 50 megapiksel ön kamera bulunuyor.

GSMArena’nın haberine göre Vivo, 4K video kaydını destekleyen kameralarında ZEISS ile ortaklığını yeniliyor. Vivo V60 ayrıca düşük ışıklı ortamlarda fotoğrafları iyileştiren Aura Light teknolojisini de içeriyor.

Öte yandan cihaz Android 15 tabanlı Funtouch OS 15 arayüzü ile kutudan çıkıyor. Circle to Search arama çevirisi ve transkripsiyon asistanı gibi yapay zeka özelliklerine sahip. Marka ayrıca dört nesil Android ve altı yıllık güvenlik yamaları vaat ediyor.

Vivo V60 modelinin diğer özellikler arasında 5G bağlantı, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, USB-C 2.0 bağlantı noktası, NFC, stereo hoparlörler, ekran altı optik parmak izi okuyucu ve suya/toza dayanıklılık için IP68 ve IP69 sertifikaları yer alıyor.

Vivo V60’ın fiyatı açıklandı

İlk olarak Hindistan pazarında Mist Gray, Moonlit Blue ve Auspicious Gold renk seçenekleriyle satışa sunulan Vivo V60 modelinin fiyatı 36.999 rupi (yaklaşık 17 bin TL) karşılığında satılıyor. Cihazın yakında Türkiye’ye de gelmesi bekleniyor.