Performans canavarı Vivo V50 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Vivo V50 resmi olarak tanıtıldı.

Yüksek performanslı orta seviye telefon modeli ilk olarak Hindistan pazarında satışa sunuldu.

Çok yakında cihazın Türkiye de dahil olmak üzere diğer ülkelere de gelmesi bekleniyor.

Performans canavarı donanımıyla dikkat çeken Vivo V50, markanın en yeni premium orta sınıf modeli olarak Hindistan’da resmen piyasaya çıktı. Bir süredir merakla beklenen cihaz, geçtiğimiz yıl duyurulan Vivo V40’ın doğrudan halefi olarak tüketicilerle buluştu.

Vivo’nun yeni akıllı telefonu 6.000 mAh pil kapasitesiyle öne çıkıyor. Bununla birlikte cihaz ince tasarımı ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Ayrıca Hindistan’da satışa sunulan modelde, benzersiz yansıtıcı desene sahip özel Starry Night rengi de yer alıyor.

Vivo V50 özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,77 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,77 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 RAM kapasitesi: 8 GB ve 12 GB RAM

8 GB ve 12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB dahili depolama

256 GB ve 512 GB dahili depolama Selfie kamerası: 50 MP ön kamera

50 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens ve 50 MP sensörlü ultra geniş lens

50 MP sensörlü ana lens ve 50 MP sensörlü ultra geniş lens Bağlantı: 5G, Çift SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS ve USB-C portu

5G, Çift SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS ve USB-C portu Batarya kapasitesi: 90W hızlı şarjlı 6.000 mAh pil

90W hızlı şarjlı 6.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 15 tabanlı Funtouch OS 15 kullanıcı arayüzü

Gizmochina’nın haberine göre yeni Vivo modeli Full HD+ çözünürlük (2.392 x 1.080 piksel), 120 Hz yenileme hızı, 4.500 nit maksimum parlaklık, HDR10+ desteği ve Diamond Shield Glass korumasına sahip 6,77 inç kavisli AMOLED ekranla karşımıza çıkıyor.

Cihaz, geçen yılki V40 ile aynı yonga seti olan Qualcomm’un Snapdragon 7 Gen 3 çipini kalbinde taşıyor. Bellek yapılandırmaları arasında 8 GB RAM ve 12 GB LPDDR4X RAM ile 128 GB, 256 GB ve 512 GB UFS 2.2 dahili depolama alanı seçenekleri yer alıyor. 6.000 mAh pil kapasitesine sahip olan telefonda 90W hızlı şarj desteği bulunuyor.

Vivo V50 modelinin kamera setinde iki adet lens sunuluyor. Optik görüntü sabitleme özelliğine sahip 50 megapiksel ana sensörü ve 50 megapiksel ultra geniş açılı sensörü yer alıyor. Selfie’ler ve görüntülü görüşmeler için ise 50 megapiksel ön kamera taşınıyor.

Android 15 işletim sistemiyle kutudan çıkan Vivo V50’de Funtouch OS 15 kullanıcı arayüzü yer alıyor. Çinli üretici üç büyük Android güncellemesi ve dört yıllık güvenlik yamaları vaat ediyor. Diğer özellikler arasında optik parmak izi tarayıcısı, 5G bağlantısı, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, USB-C 2.0 portu, çift stereo hoparlör ve su ve toza dayanıklılık için IP68 ve IP69 sertifikaları yer alıyor.

Vivo V50 fiyatı

Vivo’nun yeni telefonu ilk olarak Hindistan pazarında tüketicilerle buluşuyor. Cihazın renk seçenekleri arasında Gül Kırmızısı, Titanyum Grisi ve Yıldızlı Gece yer alıyor. Vivo V50’nin fiyatı 36.999 rupi (yaklaşık 15 bin TL) başlangıç fiyatıyla raflarda boy göstermeye başlıyor.