Snapdragon 8 Gen 4 çipli Redmi K80 Pro’nun iddialı özellikleri sızdırıldı

Çinli teknoloji devi Xiaomi bu yıl Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 4 yonga setini birden fazla akıllı telefon modelinde kullanmayı planlıyor. Qualcomm’un henüz resmi olarak piyasaya duyurmadığı Snapdragon 8 Gen 4’ün dünya çapında ilk kez Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro modellerinde donatılacağı öne sürülüyor. Ancak şirketin 2024 yılında bu işlemciye sahip tek cihazı bunlarla sınırlı olmayacak.

İddialara göre yine bu yıl sonuna kadar piyasaya sürülmesi beklenen Redmi K80 Pro cihazı da Snapdragon 8 Gen 4 çipinden güç alacak. Ortaya çıkan son raporlar, merakla beklenen Redmi K80 Pro modelinin teknik özellikleri hakkında yeni detayları gözler önüne serdi. Digital Chat Station, Weibo üzerinden cihazla alakalı dikkat çekici ayrıntılar paylaştı.

Redmi K80 Pro özellikleri ortaya çıktı! Neler bekleniyor?

Ortaya çıkan son raporlar, merakla beklenen Redmi K80 Pro cihazının 100 watt hızlı şarj desteğine sahip olacağını öne sürüyor. Bununla birlikte cihazın yüksek kapasiteli bir pil ömrüne de sahip olacağı vurgulanıyor. Daha önce cihazın 5.500 mAh batarya ile geleceği iddia edilmişti. Son iddialar ise cihazın 6.000 mAh’lik geniş bir pille donatılacağını vurguluyor. Karşılaştırma yapmak isteyenler için serinin bir önceki modeli olan Redmi K70 Pro’nun 5.000 mAh pille geldiğini de hatırlatmak isteriz.

Digital Chat Station’ın iddialarına göre güçlü özellikleri ile öne çıkan Redmi K80 Pro modeli Huaxing’in ultra yüksek frekanslı ekranına sahip olacak. Huaxing’in Çin merkezli TCL Corporation’ın bir bölümü olan China Star Optoelectronics Technology’nin (CSOT) bir yan kuruluşu olduğunu belirtmekte yarar var. Açıklanan detaylara göre telefonun dış ekran camı daha yüksek dayanıklılık için güçlendirilecek. Aynı zamanda telefonda ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü yer alacak.

Redmi K80 Pro teknik özellikleri ile ilgili ortaya çıkan daha önceki raporlar, merakla beklenen telefonun 2K çözünürlük kalitesine sahip düz bir OLED ekranla geleceğini öne sürüyor. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 çipinden güç alacak model 50 MP ana kamera ile gelecek. Bununla birlikte cihazın üçlü kamera setinde bir adet ultra geniş açılı lens ve 3x optik yakınlaştırma desteğine sahip bir 50 MP telefoto kameraya yer verileceği aktarılıyor.

Redmi K80 serisi akıllı telefon ailesinin Ekim ayı sonunda Çin pazarında resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Cihazın küresel pazarda ne zaman boy göstermeye başlayacağı ise şimdilik belirsizliğini korumaya devam ediyor.

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