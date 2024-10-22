POCO F7 Ultra ve F7 Pro’nun üst düzey özellikleri sızdırıldı

Xiaomi çok yakında “POCO” etiketiyle yeni üst düzey akıllı telefon modellerini karşımıza çıkacak. POCO F7 Pro ve F7 Ultra için geri sayım başlarken, her iki cihazın da dikkat çekici teknik özellikleri ortaya çıktı. Cihazlarla alakalı ilk resmi bilgiler internete sızdırıldı.

POCO’nun iki modeli de IMEI veritabanında sürpriz bir şekilde ortaya çıktı. Merakla beklenen telefonların Qualcomm Snapdragon serisinden yonga setleri ile piyasaya sürüleceği onaylandı. Yeni akıllı telefonlar, üst düzey teknik özellikleri ile şimdiden ilgi odağı haline gelmeyi başardı. İşte ayrıntılar…

POCO F7 Ultra, Snapdragon 8 Elite çipiyle gelecek

XiaomiTime’ın haberine göre “24122RKC7G” model numarasıyla tanımlanan POCO F7 Ultra, serinin en güçlü seçeneği olarak raflarda boy göstermeye başlayacak. POCO’nun “Ultra” ifadesini alışılmadık şekilde kullanması, şirketin akıllı telefon pazarında daha üst bir noktaya doğru ilerlediğinin açık bir sinyali olarak da değerlendiriliyor.

İlk söylentilere göre “miro” kod adı verilen cihazın, Qualcomm tarafından geliştirilen ve kısa süre önce duyurulan amiral gemisi Snapdragon 8 Elite işlemcisi ile donatılacağı doğrulandı. Bununla birlikte modelin 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar dahili depolama alanına sahip olacağı belli oldu. Tüm bu unsurlar sayesinde cihazın “üst düzey telefonlar” arasında sıkı bir rekabete odaklanacağı anlaşılıyor.

“Zorn” kod adına sahip olan POCO F7 Pro ise aslında Redmi K80’in global versiyonu olarak lanse edilecek. Üst düzey performans ortaya koyacak olan model, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile donatılacak. Cihazın en çok beklenen özelliklerden biri de TCL tarafından üretilen 1.5K çözünürlüğe ve 120 Hz’e kadar yenileme hızına sahip OLED ekranı olacak.

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Uzun ömürlü bir pil performansı sunulacak

Her iki model için de güçlü birer donanıma sahip olacağı vurgulanıyor. Mobil fotoğrafçılar için beklentileri karşılamak isteyen cihazların 50 MP ana kamera ile karşımıza çıkacağı söyleniyor. Kutudan çıkar çıkmaz Android 15 işletim sistemini temel alan HyperOS 2 kullanıcı arayüzü ile gelecek model, uzun ömürlü bir pil deneyimi sunmak için 6.000 mAh bataryayla sunulacak.

Güçlü özellikleri ile dikkat çekecek POCO F7 Ultra ve F7 Pro modellerinin çıkış tarihi henüz bilinmiyor. Fakat çok yakında Xiaomi’nin konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunması bekleniyor.

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