Fiyat-performans odaklı Google Pixel 9a’nın tüm özellikleri belli oldu

Google Pixel 9a'nın tüm teknik özellikleri ve satış fiyatları belli oldu.

Fiyat-performans odaklı cihazla alakalı merak edilen tüm soru işaretleri ortadan kalktı.

Gelen raporlarla birlikte artık Pixel 9a'nın bütün sürprizi bozuldu.

Google’ın yeni orta seviye akıllı telefonu için geri sayım başladı. Geçtiğimiz aylarda Pixel 9 serisi akıllı telefon ailesi ile karşımıza çıkan şirket, şimdi ise serinin fiyat-performans deneyimine odaklanan, daha uygun fiyat etiketine sahip sürümü üzerinde çalışıyor.

Pixel 8a‘nın halefi olarak gelecek yeni Google Pixel 9a modeli büyük bir sabırsızlıkla beklenirken, gelen son raporlar ile birlikte cihazın tüm teknik özellikleri ortaya çıktı. Artık neredeyse lansman için hiçbir sürprizi kalmayan bu cihaz, merak edilen bütün ayrıntılarıyla internete sızdırıldı.

Google Pixel 9a teknik özellikleri sızdı

Android Headlines’ın haberine göre bir mobil operatörden alınan bilgilere dayanan ve ikinci bir güvenilir kaynak tarafından onaylanan cihazın tam teknik özellikleri beklentileri daha da artırdı. Ortaya çıkan ayrıntılar, Google’ın bir sonraki orta sınıf akıllı telefonunun neler sunacağını açık bir şekilde ortaya koyuyor.

Google Pixel 9a güçlü özellikleri ile segmentinin öne çıkan isimlerinden biri olmaya aday görünüyor. Cihaz, halihazırda Pixel 9 ve Pixel 9 Pro modellerinde kullanılan Tensor G4 çipiyle donatılacak. Bunun yanı sıra Titan M2 güvenlik çipini de beraberinde getirecek.

Söylentilere göre Pixel 9a’nın RAM kapasitesi 8 GB LPDDR5X olarak karşımıza çıkacak. Model ayrıca 128 GB ve 256 GB UFS 3.1 dahili depolama alanı ile gelecek. 6,285 inç ekran boyutuna sahip olacak modelde Gorilla Glass 3 ekran koruması ve 2.700 nitlik (HDR’de 1.800) tepe parlaklık desteği yer alacak.

Tüm bunların yanı sıra Google Pixel 9a kamera özellikleri hakkında da merak edilen soru işaretleri ortadan kalktı. Cihazın 48 MP (f/1.7) GN8 Quad Dual Pixel ana sensör ve 13 MP (f/2.2) ultra geniş açılı Sony IMX712 sensörle geleceği belirtildi.

Pixel 8a ile karşılaştırıldığında pil gücü yüzde 13 artarak 5.100 mAh kapasitesine ulaştı. Cihaz selefinden daha hızlı 23W kablolu şarjı desteklerken, kablosuz şarj Qi2 desteği olmadan 7,5W’da kalıyor. Pixel 8a’nın 152,1 x 72,7 x 8,9 mm boyutları ve 188 gram ağırlığına kıyasla Pixel 9a’da 154,7 x 73,3 x 8,9 mm boyutlar ve 185,9 gram ağırlık bekleniyor.

Google Pixel 9a fiyatı ortaya çıktı

IP68 sertifikasıyla suya ve toza karşı dayanıklılık ortaya koyacak Google Pixel 9a modelinin ABD pazarında 499 dolardan satılması bekleniyor. Cihazın Avrupa fiyatları ise 549 Euro olacak. Yani beklenen yeni orta seviye telefon, selefi Pixel 8a ile aynı fiyatlardan tüketicilerle buluşacak.

Google henüz güçlü özellikleri sayesinde öne çıkacak Pixel 9a modelinin çıkış tarihi ile ilgili herhangi bir detay vermedi. Ancak tahminlere göre cihaz, 2025 yılının Mart ayında resmiyet kazanacak.