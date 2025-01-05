Huawei Enjoy 70X uydu bağlantısı desteğiyle tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Orta seviye telefon modeli Huawei Enjoy 70X resmen tanıtıldı.

Markanın yeni modeli, uydu bağlantısı desteğiyle piyasaya çıktı.

İlk etapta Çin'de satışa çıkan cihaz, premium modelleri aratmayacak bazı özellikleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Huawei Enjoy 70X teknik özellikleri ve fiyatı resmen açıklandı. Uzun süredir beklenen yeni orta sınıf akıllı telefon modeli, sızdırılan çeşitli raporların ardından nihayet resmi olarak duyuruldu. Zarif bir tasarıma sahip olan model, premium cihazları aratmayacak etkileyici donanımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Huawei’nin yeni telefonu uydu bağlantısı desteğiyle karşımıza çıktı. Şirketin geliştirdiği Kirin yonga setiyle çalışan model, uzun pil ömrü ve yüksek performansıyla öne çıkıyor. İşte Huawei Enjoy 70X’in özellikleri, fiyatı ve merak edilen tüm ayrıntıları…

Huawei Enjoy 70X özellikleri

Ekran: 6,78 inç AMOLED ekran, 1,5K çözünürlük, 2700 x 1224 piksel, HDR Vivid desteği ve 120 Hz yenileme hızı

6,78 inç AMOLED ekran, 1,5K çözünürlük, 2700 x 1224 piksel, HDR Vivid desteği ve 120 Hz yenileme hızı İşlemci: HiSilicon Kirin 8000A

HiSilicon Kirin 8000A RAM kapasitesi: 8 GB RAM

8 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB ve 512 GB dahili depolama

128 GB, 256 GB ve 512 GB dahili depolama Selfie kamerası: 8 MP ön kamera (f/2.0 diyafram)

8 MP ön kamera (f/2.0 diyafram) Arka kamera: 50 MP ana lens (f/1,9) ve 2 MP derinlik sensörü

50 MP ana lens (f/1,9) ve 2 MP derinlik sensörü Batarya kapasitesi: 40W hızlı şarjlı 6.100 mAh pil

40W hızlı şarjlı 6.100 mAh pil Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 5 Çift Bant, Bluetooth 5.1, NFC, stereo ses, ekran üstü optik parmak izi okuyucu, uydu bağlantısı

5G bağlantısı, Wi-Fi 5 Çift Bant, Bluetooth 5.1, NFC, stereo ses, ekran üstü optik parmak izi okuyucu, uydu bağlantısı İşletim sistemi: HarmonyOS 4.2

Markanın yeni cihazı, 2700 x 1224 piksel 1,5K çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,78 inç AMOLED panele sahip. Huawei’ye göre ekran, standart olarak HDR’yi destekliyor. HDR Vivid desteğiyle karşımıza çıkan model, stereo ses sistemiyle sunuluyor.

GSMArena tarafından aktarılan bilgilere göre Huawei Enjoy 70X modeli yeni HiSilicon Kirin 8000A çipiyle donatılıyor. 8 GB’a kadar RAM ve 512 GB’a kadar depolama alanı sunan cihazda 40W hızlı şarj destekli 6.100 mAh’lik geniş pil kapasitesi taşınıyor.

Kamera tarafında da cihaz mobil fotoğrafçılar için gelişmiş bir performans sunuyor. İyi bir görüntü kalitesi vaat eden modelde 50 MP ana sensör ve 2 MP yardımcı sensöre sahip ikili kamera kurulumu yer alıyor. Modelde ayrıca 8 MP ön kamera bulunuyor.

Huawei Enjoy 70X modeli Çin uydu sistemi Beidou’yu temel alan uydu iletişim teknolojisiyle geliyor. Cihaz yalnızca kısa mesaj gönderip almayı mümkün kılmakla kalmıyor, aynı zamanda görüntü alışverişi için de yeterince sağlam bir deneyim ortaya koyuyor. Modelde ayrıca 5G bağlantı, Wi-Fi 5 Dual Band, Bluetooth 5.1, NFC, ekranın altına konumlandırılan optik parmak izi okuyucu ve HarmonyOS 4.2 işletim sistemi yer alıyor.

Huawei Enjoy 70X fiyatı

İlk olarak Çin pazarında satışa çıkacak yeni Huawei modeli 10 Ocak’ta raflarda boy göstermeye başlayacak. Cihazın başlangıç fiyatı ise 1.799 CNY (yaklaşık 8 bin 500 TL) olarak belirtiliyor.