Fitbit.com’un yerini Google Store aldı

Geçtiğimiz haftalarda Google, üç yıl önce satın aldığı giyilebilir cihaz markası olan Fitbit ile ilgili önemli değişikliklere gitmişti. “Fitbit by Google” markasını sonlandıran şirket, yeniden yapılanma sürecinde “Google Fitbit” adıyla yoluna devam etmişti. Birleşik ürün stratejisinde önemli bir hamlede bulunan teknoloji devi, şimdi ise bu adımların bir devamı olarak Fitbit.com internet sitesini sonlandırdı.

Fitbit’in resmi internet sitesi artık alışveriş için kullanıcılara hizmet vermiyor. Fitbit ürünlerinin online satışlarında önemli bir değişikliğe gidiliyor. Artık şirket, Fitbit’e ait ürünleri artık Google Store aracılığıyla satmaya başladı. Böylelikle Fitbit’in Google’a entegrasyonuna ilişkin ciddi bir adım atılmış oldu.

Fitbit artık tam anlamıyla “Google’ın bir parçası” oldu

Şimdiye kadar kullanıcılar, Fitbit.com üzerinden diledikleri gibi alışveriş gerçekleştirebiliyordu. Yıllardır Google bünyesinde olmasına rağmen Google’dan bağımsız bir şekilde internet mağazasını işletmeye devam eden Fitbit, artık ne yazık ki bu özgürlüğe sahip değil.

Artık Fitbit’in internet sitesinden herhangi bir ürün sayfasını ziyaret ettiğinizde, “Google Store’dan Satın Al” butonuyla karşılaşılıyor. Bu butona tıklayan kullanıcılar, direkt olarak ürünün yer aldığı Google Store sayfasına yönlendiriliyor.

“Google Store’dan satın alın” butonunun hemen altında kullanıcılar için alışveriş hizmetinin taşındığını anlatan bir bilgilendirme notu yer alıyor. Bu notta şu ifadeler karşımıza çıkıyor: “Fitbit artık Google’ın bir parçası olduğu için ödeme ve satın alma işlemleriniz Google Store’dan tamamlanacak.”

Fitbit ürünlerinin ana satış noktası olarak hizmet vermeye başlayan Google Store, giyilebilir teknoloji markasına ait tüm ürünleri store.google.com bağlantısı üzerinden sergiliyor. Bu internet sitesinde kullanıcılar, Fitbit’e ait tüm ürünlerle ve özel fiyat indirimi avantajlarıyla karşılaşabiliyor.

Fitbit.com neden Google Store’a taşındı?

Google tarafından gerçekleştirilen bu dikkat çekici hamle, en basit haliyle şirketin kullanıcı deneyimini kolaylaştırma isteğinden kaynaklanıyor. Alışveriş yapack kullanıcılar için tek bir online satış platformu üzerinden hizmet vermeyi planlayan firma, bu sayede tüketicilerin satın alma sürecini daha kolay bir hale getirmeye yardımcı oluyor. Öte yandan bu hamle, Google ekipleri için envanter yönetimini kolaylaştırmak ve satış verimliliğini artırmak adına da önemli bir rol üstleniyor.

Google’ın yakın zaman önce Fitbit ile ilgili almış olduğu bir diğer dikkat çekici karar; şirketin Fitbit’in müşteri hizmetleri servislerini kendi altyapısına taşıması oldu. Bu sayede şirket, daha uyumlu ve entegre bir müşteri hizmeti deneyimi oluşturdu.