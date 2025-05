Netflix yapay zeka tabanlı reklamları dizi ve filmlere entegre ediyor

Netflix yapay zeka tarafından üretilen reklamları dizi ve filmlerin ortasında göstermeyi planlıyor.

Şirketin bu hamlesinin kullanıcı deneyimini olumlu yönde etkileyeceği düşünülüyor.

Platform içeriklere entegre edilen kişiselleştirilmiş reklamlarla gelirini de artırmayı amaçlıyor.

Popüler dijital streaming platformu Netflix, şirketlerin film ve dizilerle daha bütünleşik reklamlar oluşturabilmeleri için üretken yapay zeka araçları sunacak. Platform bu konuda bir örnek vererek, Stranger Things’den esinlenen bir fon önünde bir ürünü sergiledi.

The Verge’ün haberine göre bu yeni türdeki reklamlar, kullanıcı bir dizi veya film izlerken ya da oynatmayı durdurduğunda görüntülenebilecek. Reklamların statik olabileceği söyleniyor. Aynı zamanda bunların doğrudan bir web sitesine, mağazaya ya da ürüne yönelik olabileceği ekleniyor. Bu durum ne yazık ki Netflix kullanıcıları için can sıkıcı olacak gibi görünüyor.

Netflix’in reklamlı paketi 94 milyon kullanıcıya ulaştı

2022 yılında başlatılan reklam destekli plan şirkete fayda sağlamaya başladı. Netflix kurumsal pazara yönelik düzenlediği Upfront etkinliğinde reklam destekli seçeneğinin aylık 94 milyon kullanıcıya ulaştığını açıkladı. Ayrıca bunun bir yıl öncesine göre iki katından fazla olduğunu duyurdu.

Netflix daha fazla reklam çözümüne yatırım yapıyor. Platform, planın mevcut olduğu 12 ülkenin tamamına kendi platformunu getirmeyi planlıyor. Şirketlere sunulan bir diğer yeni özellik ise interaktif reklamcılık ve özgün yapımlara sponsorluk gibi farklı formatlar olacak.

Diğer görsel-işitsel platformlar da reklamverenleri çekmekle ilgileniyor. Örneğin YouTube, videolara reklam yerleştirmek için en iyi zamanı anlamak amacıyla Gemini’yi kullanacağını duyurdu.

Netflix’in Pazarlama Direktörü Marian Lee, reklamverenlere doğrudan “hem alıcı hem de satıcı” olarak hitap etti:

“Markamızı inşa etmek ve hayranlarla bağlantı kurmak için her zaman yaratıcı yollar arıyoruz. Ve bizimle ortak olduğunuzda, aynı muameleyi göreceksiniz. Kampanyalarımız üzerinde çalışan ve sohbeti yönlendiren yaratıcı ekipler, markalarınızla da çalışacak olan aynı ekiplerdir. Bugün herkes gerçekten Netflix izliyor. Geçtiğimiz yıl Nielsen Top 10’da diğer tüm yayın hizmetlerinin toplamından daha fazla program vardı. Ve daha geçen hafta, Nielsen yayın, isteğe bağlı ve yayın genelinde en iyi 20 programdan sekizine sahip olduğumuzu bildirdi. Her şey hikayeleri hiçbirimizin tek başına yapamayacağı şekillerde hayata geçirmekle ilgili. Ve bu bizim mükemmel ortaklık fikrimiz.”

Netflix daha fazla canlı etkinlik yayınlayacak

Netflix’in İçerik Yöneticisi Bela Bajaria, Netflix’in canlı yayın içeriklerini artırmayı planladıklarını doğruladı:

“İzleyicilerimiz her şeyin en iyisine sahip olmamızı bekliyor. Ve biz de onları bazı beklenmedik sürprizlerle tetikte tutmaya çalışıyoruz. Bu yüzden büyük, cesur hamleler yapma ve Noel Günü’nde NFL’i, sürpriz bir boks maçını veya her hafta WWE’yi alma fırsatımız olduğunda, hızlı hareket ediyoruz ve bunu gerçekleştiriyoruz.”

Bajaria, WWE’nin her haftaki maçlarına ek olarak, 11 Temmuz’daki Katie Taylor ile Amanda Serrano arasındaki rövanş maçı da dahil olmak üzere Netflix’e gelecek yeni canlı etkinliklerden de bahsetti.

Son olarak yönetici The Diplomat, Forever, The Four Seasons, Love on the Spectrum, Million Dollar Secret, My Life With the Walter Boys, Survival of the Thickest ve Bridgerton‘ın 5. ve 6. sezonlarının yeni sezonlarının geleceğini açıkladı.