EA Sports FC 24: Atletik bir takım için en hızlı oyuncular

EA Sports FC 24 oyununda Ultimate Team ya da Kariyer modlarında dinamik bir takım oluşturmak istiyorsanız, en hızlı oyuncular arasından bazılarını kadronuza dahil etme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Rakiplerinizi geride bırakmak için hızlı bir oyun kurulumu tercih ediyorsanız, bu oyuncuların gereksinimini muhtemelen hissedeceksiniz. Oyunda atak organizasyonu sırasında geride kalmamak için kadronuzu güçlü isimlerle tazeleyebilirsiniz.

EA Sports FC 24 en hızlı oyuncular hangileri? Sizler için oyunda yer alan en hızlı oyuncuları pozisyonlarına ve bulunduğu liglere göre sıraladık. Oyuna tempo anlamında renk katacak birbirinden kaliteli isimleri bir araya getirdik. İşte her Ultimate Team veya Kariyer modu oyuncusunun ihtiyaç duyacağı o yüksek hıza sahip futbolcular…

EA Sports FC 24 pozisyonlara göre en hızlı oyuncular

EA Sports FC 24’ün en hızlı oyuncusu Paris Saint-Germain forması giyen Fransız genç yıldız Kylian Mbappe oluyor. 97 hıza sahip bu oyuncu, rakip defans hattı adına ciddi tehlikeler yaratma potansiyeli ortaya koyuyor. İkinci sırada 96 hıza sahip olan Karim Adeyemi yer alıyor. Borussia Dortmund’un başarılı ismi, yüksek temposuyla adından sıkça söz ettiyor.

Oyunda 95 hıza sahip toplamda dört farklı isim bulunuyor. Bunlar Real Madrid, Aston Villa, Bayern Münih ve SC Paderborn 07 forması giyen sırasıyla Vinicius Jr, Moussa Diaby, Alphonso Davies ve Sirlord Conteh olarak karşımıza çıkıyor.

Listede ağırlıklı olarak Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Bayern Münih isimleri dikkat çekerken, ne yazık ki herhangi bir Türk oyuncu listeye giremiyor. Fakat yine de EA Sports FC 24 en hızlı orta saha oyuncuları arasında Sivasspor takımından bir isim gözlerden kaçmıyor. Sivasspor’un başarılı ismi Modou Barrow, atletik performansı sayesinde 92 hızla listeyi yakalıyor.

Tüm mevkilerde en hızlı oyuncular

Maçın temposunu eline almak ve tam anlamıyla kontrolü sağlamak istiyorsanız, hızlı oyuncularla rakipte büyük bir baskı yaratmanız mümkün. Çok fazla gol fırsatı elde edebileceğiniz bu yöntem, rakibin dengesini bozmanıza yardımcı olarak oyundan daha fazla keyif almanıza da katkı sağlayacak. İşte EA Sports FC 24’teki en hızlı oyuncular:

Kylian Mbappe Paris Saint-Germain 97 hız

97 hız Karim Adeyemi Borussia Dortmund 96 hız

96 hız Vinicius Jr Real Madrid 95 hız

95 hız Moussa Diaby Aston Villa 95 hız

95 hız Alphonso Davies Bayern Münih 95 hız

95 hız Sirlord Conteh SC Paderborn 07 95 hız

95 hız Michael Al Hilal 94 hız

94 hız Trinity Rodman Washington Spirit 94 hız

94 hız Ismaila Sarr Marsilya 94 hız

94 hız Jeremie Frimpong Bayer Leverkusen 94 hız

94 hız Sheraldo Becker Union Berlin 94 hız

94 hız Inaki Williams Sevilla 94 hız

94 hız Kevin Schade Brentford 94 hız

94 hız Delphine Cascarino Lyon 94 hız

En hızlı hücum oyuncuları:

Hücum hattında hızlı bir oyuncuya sahip olmak, oyunun dengesini sizin lehinize çevirmenize yardımcı olacak bir faktördür. Bu sayede süratli isimlerle defans arkasına topu sarkıtabilir ve oyuncuyu rakip kaleciyle teke tekte bırakabilirsiniz. Forvette ihtiyaç duyacağınız o isimler şunlar:

Kylian Mbappe Paris Saint-Germain 97 hız

97 hız Vinicius Jr Real Madrid 95 hız

95 hız Sirlord Conteh Paderborn 95 hız

95 hız Trinity Rodman Washington Spirit 94 hız

94 hız Sheraldo Becker Union Berlin 94 hız

94 hız Kevin Schade Brentford 94 hız

94 hız Delphine Cascarino Lyon 94 hız

94 hız Rosemonde Kouassi FC Fleury 91 94 hız

94 hız Sophia Smith Portland Thorns 93 hız

93 hız Hirving Lozano PSV 93 hız

93 hız Christian Conteh VFL 93 hız

93 hız Ousmane Dembele Paris Saint-Germain 93 hız

93 hız Rafael Leao AC Milan 93 hız

93 hız Lois Openda RB Leipzig 93 hız

93 hız Sekou Koita Red Bull Salzburg 93 hız

93 hız Kamaldeen Sulemana Southampton 93 hız

93 hız Rafa Benfica 93 hız

93 hız Salma Paralluelo FC Barcelona 93 hız

93 hız Mallory Swanson Chicago Red Stars 93 hız

93 hız Meschack Elia Young Boys 93 hız

En hızlı orta sahalar:

Hızlı bir orta saha oyuncusu sayesinde maçın tüm iplerini elinize alarak hem savunma hem de hücum hattı organizasyonunu şekillendirebilirsiniz. Oyunu çift yönlü bir şekilde hızlandırmanıza katkıda bulunacak o isimler şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Karim Adeyemi Borussia Dortmund 96 hız

96 hız Moussa Diaby Aston Villa 95 hız

95 hız Michael Al Hilal 94 hız

94 hız Ismaila Sarr Marsilya 94 hız

94 hız Inaki Williams Sevilla 94 hız

94 hız Nico Williams Sevilla 93 hız

93 hız Daniel James Leeds 93 hız

93 hız Um Won Sang Ulsan Hyundai 93 hız

93 hız Cade Cowell San Jose Earthquakes 93 hız

93 hız Modou Barrow Sivasspor 92 hız

92 hız Sveindís Jane Wolfsburg 92 hız

92 hız Galeno FC Porto 92 hız

92 hız Pejino Las Palmas 92 hız

92 hız Nicolas Kuhn Rapid Vienna 92 hız

92 hız Luis Diaz Columbus Crew 92 hız

92 hız Kenny Prince Redondo FC Kaiserslautern 92 hız

92 hız Leroy Sane Bayern Münih 92 hız

92 hız Alvaro Garcia Rayo Vallecano 91 hız

91 hız Yira Sor Genk 91 hız

En hızlı defans oyuncuları:

Hızlı oyuncular elbette ki yalnızca hücum hattında işinize yaramayacak. Savunma tarafında da süratli oyuncuların faydasını mükemmel bir şekilde görebilirsiniz. Oyuncuların topa müdahalelerini hızlandırıp boşlukları kapatarak oynamanıza yardımcı olacak oyuncular şunlar:

Alphonso Davies Bayern Münih 95 hız

95 hız Jeremie Frimpong Bayer Leverkusen 94 hız

94 hız Theo Hernandez AC Milan 93 hız

93 hız Muteb Al Harbi Al Shabab 93 hız

93 hız Jeremiah St. Juste Sporting Lizbon 93 hız

93 hız Zaidu Sanusi FC Porto 93 hız

93 hız Milan Van Ewijk Coventry City 92 hız

92 hız Achraf Hakimi PSG 92 hız

92 hız Fawaz Al Sagour Al Shabab 92 hız

92 hız Ferland Mendy Real Madrid 92 hız

92 hız Falaye Sacko Montpellier 92 hız

92 hız Alvaro Angulo Atlético Nacional 92 hız

92 hız Ruan DC United 92 hız

92 hız Manuel Lazzari Lazio 92 hız

92 hız Cohen Bramall Rotterdam 92 hız

92 hız Saud Abdulhamid Al Hilal 92 hız

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EA Sports FC 24 liglere göre en hızlı oyuncular

Ultimate Team ve Kariyer modlarında daha iyi bir takım kimyasına odaklanıyorsanız, liglere göre en hızlı oyuncular arasından ilerleyerek birbiriyle daha uyumlu bir ekip yaratabilirsiniz. 5 büyük ligdeki en süratli oyuncuları sizler için bir araya getirdik.

İspanya La Liga:

La Liga’nın en hızlı oyuncuları arasında ilk sırada Brezilyalı genç yıldız Vinicius Jr yer alıyor. 95 hıza sahip başarılı oyuncu, olağanüstü sürati sayesinde lige damgasını vuruyor. İki ve üçüncü basamakta ise Athletico Bilbao forması giyen Inaki ve Nico Williams Kardeşler bulunuyor.

Vinicius Jr Real Madrid 95 hız

95 hız Iñaki Williams Athletico Bilbao 94 hız

94 hız Nico Williams Athletico Bilbao 93 hız

93 hız Ferland Mendy Real Madrid 92 hız

92 hız Pejiño UD Las Palmas 92 hız

92 hız Álvaro García Rayo Vallecano 91 hız

91 hız Rapinha FC Barcelona 91 hız

91 hız Balde FC Barcelona 91 hız

91 hız Amath Ndiaye RCD Mallorca 91 hız

91 hız Thierry Correia Valencia CF 90 hız

İngiltere Premier League:

Aston Villa forması giyen Moussa Diaby, adından sıkça söz ettiren güçlü performansıyla dikkatleri üzerinde topluyor. 95 hıza sahip bu isim, Premier League’nin en hızlı oyuncusu olma unvanına erişiyor. İkinci sırada 94 hıza sahip Brentford yıldızı Kevin Schade yer alıyor. Luis Diaz, Chiedozie Ogbene, Jeremy Doku ve Mykhailo Mudryk ise 91 hız reytingiyle üçüncülüğü paylaşıyor.

Moussa Diaby Aston Villa 95 hız

95 hız Kevin Schade Brentford 94 hız

94 hız Luis Díaz Liverpool 91 hız

91 hız Chiedozie Ogbene Luton Town 91 hız

91 hız Jérémy Doku Manchester City 91 hız

91 hız Mykhailo Mudryk Chelsea 91 hız

91 hız Marcus Rashford Manchester Utd 90 hız

90 hız Darwin Núñez Liverpool 90 hız

90 hız Leon Bailey Aston Villa 90 hız

90 hız Mohammed Kudus West Ham 90 hız

Almanya Bundesliga:

96 hıza sahip olan Borussia Dortmund yıldızı Karim Adayemi, Bundesliga’nın en hızlı oyuncusu oluyor. İkinci sırada Alphonso Davies, 95 hızla dikkat topluyor. Üçüncü basamağı ise Jeremie Frimpong ile Sheraldo Becker 94 puanla paylaşıyor.

Karim Adeyemi Borussia Dortmund FC 96 hız

96 hız Alphonso Davies FC Bayern München 95 hız

95 hız Jeremie Frimpong Leverkusen FC 94 hız

94 hız Sheraldo Becker Union Berlin FC 94 hız

94 hız Loïs Openda RB Leipzig 93 hız

93 hız Randal Kolo Muani Frankfurt FC 91 hız

91 hız Leroy Sané FC Bayern München 91 hız

91 hız Timo Werner RB Leipzig 91 hız

91 hız Justin Njinmah SV Werder Bremen 91 hız

91 hız Braydon Manu SV Darmstadt 98 90 hız

Fransa Ligue 1:

EA Sports FC 24 en hızlı oyuncular listesinin zirvesinde yer alan Kylian Mbappe, Fransa Ligue 1’de de beklenildiği gibi ilk sıradan karşımıza çıkıyor. 97 hızla eşsiz bir çabukluk ortaya koyan bu oyuncu, Ultimate Team ve Kariyer modları için vazgeçilmez bir isim olarak fark yaratıyor.

Kylian Mbappé Paris Saint-Germain FC 97 hız

97 hız Ismaïla Sarr Marsilya 94 hız

94 hız Ousmane Dembélé Paris Saint-Germain FC 93 hız

93 hız Achraf Hakimi Paris Saint-Germain FC 92 hız

92 hız Falaye Sacko Montpellier FC 92 hız

92 hız Terem Moffi OGC Nice 91 hız

91 hız Joel Asoro FC Metz 91 hız

91 hız Amin Asarr Lyon 91 hız

91 hız Emmanuel Sabbi Le Havre Athletic Club 91 hız

91 hız Przemyslaw Frankowski Lens 91 hız

İtalya Serie A:

5 büyük ligden sonuncusu olan İtalya Seria A’da hız reytingleri diğer liglere kıyasla daha düşük oluyor. Ligin en hızlı oyuncusu unvanını 93 hız reytingine sahip olan 3 oyuncu paylaşıyor. Bu isimler Milan forması giyen Theo Hernandez ve Rafael Leao ile Napoli’nin yıldızı Hirving Lozano oluyor.

Theo Hernández AC Milan 93 hız

93 hız Hirving Lozano Napoli FC 93 hız

93 hız Rafael Leao AC Milan 93 hız

93 hız Manuel Lazzari SS Lazio 92 hız

92 hız Noah Okafor AC Milan 91 hız

91 hız Leonardo Spinazzola AS Roma 91 hız

91 hız Federico Chiesa Juventus FC 91 hız

91 hız Festy Ebosele Udinese Calcio 91 hız

91 hız Marcus Holmgren Pederson Sassuolo Calcio 90 hız

90 hız Deulofeu Udinese Calcio 90 hız

EA Sports FC 24’te hızlı oyuncular için taktik ve ipuçları

Oyunda hızlı oyunculara sahipseniz, mutlaka buna uygun bazı oyun stili ve taktiklerden yararlanmanız gerekiyor. Aksi takdirde hızlı oyuncularınızın süratinden yeteri kadar faydalanamayabilir, kendinizi gereksiz yere yorabilirsiniz.

Öncelikle elinizdeki hızlı oyunculardan yararlanmanın en iyi yolu, hızlı kontra ataklar olacaktır. Bu sayede pratik bir şekilde topu ileri taşıyıp rakip savunmayı arkanıza alarak potansiyel bir gol fırsatıyla karşılaşabilirsiniz. Bu noktada defanstan hızlı top çıkarmanız, tek paslarla süratli bir şekilde rakiplerinizi geçmeniz ve araya derin paslarla oyunu tamamlamanız kilit bir rol oynayacaktır.

Özellikle de süratli oyuncularınızı kanat forvet ya da ileri uçta kullanmanız, rakibinizi yorarak alt etmeniz adına size büyük bir kolaylık sağlayacak. Ancak yine de hızlı oyunculardan yalnızca hücumda değil, orta saha veya defans hattında da yararlanabileceğinizi ve bu oyuncuların işlerinizi epey kolaylaştıracağını belirtelim.

Hızlı top kazanma odaklı bir taktik anlayışı, rakip yarı hattında fırsat yakalama ve yeniden atağa çıkmanıza yardım edecek. Savunma hattında boşlukları kapatıp topu ileri çıkarmaya yardımcı olacak bu oyuncular, aynı zamanda orta sahada rakibin oyun kurmasını engelleyerek gol yeme riskinizi de en aza düşürecek.

Sonuç

EA Sports FC 24 en hızlı oyuncular listesinde yer alan bu isimler, oyunda rakibinizi domine etmenize katkıda bulunacak. Oyunda top dolaşımını hızlandırarak rakibinizi yorabileceğiniz; hem savunmada hem de hücum hattında elinizi güçlendirecek bu isimler, skoru açmanız için kilit bir rol üstlenecek.

Ultimate Team ve Kariyer modlarında her takımda süratli en az birkaç oyuncuya ihtiyaç vardır. Fakat bu oyunculara sahip olmak kadar, bu isimleri nerede ve nasıl değerlendirdiğiniz de skoru belirleme noktasında kritik bir unsur olacaktır.

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